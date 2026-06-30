Neuer: "No tuvimos los recursos ni la pegada para generar ocasiones"

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Un ambiente desolador en el vestuario y futbolistas destrozados por la eliminación, así describió a periodistas el guardameta Manuel Neuer las primeras reacciones tras la eliminación del Mundial en una tanda de penaltis a manos de Paraguay en Boston.

A su juicio, "es extremadamente amargo" quedar apeados del torneo en la primera fase de eliminación directa y sin recursos para haber vulnerado a un rival que, a su juicio, se defendió con mucha solidez y no les dejó brechas.

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"No tuvimos los recursos ni la pegada para generar ocasiones", lamentó el guardameta de 40 años, quien hoy dio muestras de ensayar el adiós a la selección.

A pesar de la falta de revulsivos para inclinar la balanza frente a Paraguay, matizó que contaban con los jugadores adecuados para lograrlo. El problema, a su juicio, fue que fallaron colectivamente al no desarrollar un estilo más vertical.

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El número uno del Bayern de Múnich igualó este lunes el récord negativo que tenía el portero mexicano Antonio 'la Tota' Carbajal, al encajar goles en diez partidos consecutivos de Copas del Mundo.

La última vez que Neuer dejó su arco a cero fue en la final disputada contra Argentina en el estadio Maracaná, el 13 de julio de 2014, cuando Alemania se impuso por 1-0, gracias a un gol de Mario Götze.

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Desde entonces, recibió goles en los tres partidos de Rusia 2018, en otros tres de Catar 2022 y en los cuatro que ha disputado en el Mundial 2026, el último con un remate de cabeza del paraguayo Julio Enciso. Carbajal encajó anotaciones en los mundiales de 1950 a 1962. EFE