Grimaldo, 57 goles y 121 asistencias para el lateral izquierdo de Simeone

Iñaki Dufour

Madrid, 30 jun (EFE).- El Atlético de Madrid ya tiene su primer fichaje para el nuevo curso, el internacional español Álex Grimaldo, con 57 goles y 123 asistencias en sus 462 encuentros en una década como profesional, entre el Benfica, el Bayer Leverkusen y la selección española, al servicio ahora para el lateral izquierdo del esquema de Diego Simeone y la ambición para la nueva campaña.

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A las 16:00 horas, en la página web del club madrileño, con él en la concentración del equipo nacional en Chattanooga, en Estados Unidos, para el Mundial 2026, ya todo fue un hecho: “El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso de Grimaldo, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030”.

Lateral o carrilero zurdo de 30 años, con un fenomenal golpeo de falta, la última campaña aportó 14 goles y 12 asistencias al Bayer Leverkusen, en el que han militado los últimos tres cursos y del que sale ahora mismo al Atlético de Madrid.

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Antes, en 2024-25, cuando logró un histórico 'doblete' junto a Xabi Alonso como entrenador, con el Leverkusen como campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia, además de la Copa de Alemania, anotó cuatro goles y dio trece asistencias. En 2023-24, su primer año en la entidad alemana, libre desde el Benfica, ya destacó: 12 goles y 20 pases decisivos.

“Adiós al especialista de los lanzamientos de falta: Grimaldo deja el Bayer 04 para fichar por el Atlético de Madrid”, anunció este martes el club alemán.

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“Junto a Grimaldo, hemos vivido la etapa más extraordinaria de la historia del Bayer y no cabe duda de que fue una pieza fundamental de nuestros éxitos”, expresó Simon Rolfes, director deportivo del club, en la página web de su club, que tampoco reveló las cantidades del traspaso.

“Su estilo de juego marcó la identidad de nuestro equipo y sus lanzamientos de falta fueron icónicos. Por todo ello, le estamos muy agradecidos. Ahora nos despedimos de Grima y le deseamos todo lo mejor en su futuro en La Liga”, continuó el directivo.

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“Lo que hemos conseguido aquí, en Leverkusen, ha emocionado a aficionados al fútbol de toda Europa. Nunca olvidaré el título de la Bundesliga en 2024 como invictos, la conquista de la Copa ese mismo año y, además, haber alcanzado la final de la Liga Europa. El Bayer y sus aficionados han enriquecido mi vida hasta este mismo verano”, dijo el propio Grimaldo en declaraciones recogidas por el propio Bayer en un comunicado.

“Estoy muy agradecido por todo lo que este club me ha dado. Pero ahora voy a cumplir el sueño de mi vida: jugar por primera vez también en mi país, con uno de los mejores equipos del mundo, para luchar por copas y títulos”, añadió el lateral internacional español, cuyo encaje en el Atlético de Madrid es fácil con todas las cualidades que posee.

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“Polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e, incluso, media punta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad”, resaltó el Atlético de Madrid, que tenía un hueco evidente por cubrir en el lateral zurdo, con la única opción de Matteo Ruggeri, llegado hace un año del Atalanta y con demasiados altibajos en el curso.

Grimaldo, formado en categorías inferiores en el Atlético Vallbonense, el Valencia y el Barcelona, nunca ha jugado en LaLiga EA Sports española, en la máxima división de su país. Era su deseo.

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Del filial del Barcelona salió ya rumbo al Benfia en diciembre de 2015. En el club luso disputó 303 choques, con 27 goles y 66 asistencias, hasta 2023, con nueve títulos en Portugal: cuatro Ligas, tres Supercopas, una Copa y una Copa de la Liga.

El desafío crece ahora en el Atlético de Madrid y en el Metropolitano, su nuevo estadio, al que llegará después de jugar el Mundial 2026 con la selección española, con la que ha disputado ya 14 encuentros, con dos asistencias, y ha sido campeón de la Eurocopa 2024, como Robin Le Normand, con el que se reencontrará en el equipo rojiblanco, además de sus compañeros en el Mundial Álex Baena, Marc Pubill y Marcos Llorente.

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El primer fichaje para la nueva temporada del Atlético de Madrid, que sólo ha hecho otros dos movimientos hasta ahora en su plantilla: la salida del delantero Antoine Griezmann al Orlando City, concretada el pasado mes de marzo con efectos desde hace apenas unos días, y del central Clement Lenglet, que jugará en el Benfica durante los tres próximos cursos en cuanto complete su incorporación al conjunto luso. Este lunes llegó a Portugal. EFE