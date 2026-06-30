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Fabio Quartararo se despide, agradecido, de Yamaha

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Redacción deportes, 30 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021 y piloto oficial de Yamaha, se despidió del equipo en sus redes sociales este martes, después de que el fabricante japonés hiciese oficial que ni él ni el español Alex Rins continuarán al finalizar la temporada 2026.

Sobre unas fotos suyas de los momentos más destacados de su trayectoria profesional con el fabricante japonés, Quartararo recordó en su cuenta de la red social X que, después de ocho temporadas, es el momento "de cerrar un importante capítulo" de su carrera.

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"Quiero dar sinceramente las gracias a Yamaha por darme la oportunidad de estar al más alto nivel, por creer en mí y por ayudarme a lo largo de todos estos años", explica Quartararo, decimocuarto en la clasificación del Mundial 2026 de MotoGP.

"Juntos hemos vivido momentos inolvidables, con un título mundial (2021), once victorias, podios, 'pole position' y, por encima de todo, unas increíbles jornadas humanas y deportivas que llevaré siempre conmigo", afirma el piloto de Niza, cuyo mejor resultado de 2026 es el quinto puesto que logró en Cataluña.

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"Yamaha no es sólo un equipo para mí, es parte de mi historia, una parte que me ha hecho crecer como piloto y como persona", afirma el piloto francés, quien dice sentir que "es el momento correcto de comenzar nuevos desafíos, de comenzar fresco y empujar con fuerza hacia nuevos horizontes".

Quartararo concluye su despedida de Yamaha con un "gracias por todo. Siempre agradecido".

Fabio Quartararo se unió al equipo Yamaha de MotoGP en 2019 y rápidamente se consolidó como uno de los talentos más destacados de este deporte; en su paso por Yamaha ha logrado 11 victorias, 32 podios y culminó su representación para el fabricante japonés con el título mundial de 2021. EFE

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