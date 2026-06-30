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El extremo malagueño Álex Camacho, tercer fichaje del Ceuta para el próximo curso

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Ceuta, 30 jun (EFE).- El delantero malagueño Álex Camacho se ha convertido en el tercer fichaje de la AD Ceuta para esta próxima temporada en LaLiga Hypermotion, anunció en la tarde de este martes el club ceutí en un comunicado.

El extremo derecho andaluz, de 28 años y que también puede jugar en la banda izquierda, se ha comprometido por dos campañas con el Ceuta en su salto al fútbol profesional, tras haber completado una destacada temporada con el conjunto malagueño del Juventud de Torremolinos en la Primera RFEF.

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El jugador de Ronda ha sido una de las piezas más importantes del Juventud de Torremolinos el pasado curso, al conseguir siete goles y cuatro asistencias en 34 partidos, y destaca "por su compromiso, capacidad ofensiva y trabajo sobre el terreno de juego, cualidades que le han convertido en una incorporación importante para reforzar el proyecto deportivo" del Ceuta, según su nuevo club.

Álex Camacho también había sido pretendido "por numerosos conjuntos de La Liga Hypermotion, con importantes ofertas de varios equipos de la categoría, por lo que es especialmente satisfactorio habernos hecho con sus servicios", indicó en su escrito el Ceuta.

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Anteriormente, el delantero malagueño había militado en el Atlético Saguntino, el Vélez (Málaga), el Salamanca CF, el Alcoyano, el UCAM Murcia y el CD Ronda, y su incorporación supone el tercer fichaje del Ceuta para la próxima temporada tras los del centrocampista Ale Meléndez (Albacete) y el extremo zurdo camerunés Cedric Teguía (Moreirense portugués). EFE

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