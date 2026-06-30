El Celta ficha a la ala-pívot estadounidense Emma Ronsiek

Vigo, 30 jun (EFE).- La ala-pívot estadounidense Emma Ronsiek se convirtió este martes en el cuarto refuerzo del Celta Baloncesto para afrontar su regreso a la máxima categoría del baloncesto español.

En la liga griega, la nueva jugadora celeste promedió 16.9 puntos, 6.3 rebotes y 1.2 asistencias en los 33 minutos de media que estuvo en pista en 21 partidos.

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Durante su etapa en el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde defendió las camisetas de Creighton Bluejays y Colorado State Rams, Ronsiek promedió 14.9 puntos, 5.4 rebotes y 2.5 asistencias en 147 partidos.

La ala-pívot estadounidense es la cuarta incorporación del conjunto dirigido por Cristina Cantero tras sus compatriotas María Gakdeng y Leslie Vorpahl y la alero francesa Clémentine Samson. EFE

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