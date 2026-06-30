El Celta corta el contrato del portero Marc Vidal

Vigo, 30 jun (EFE).- El portero Marc Vidal no continuará la próxima temporada en el Celta, informó este martes la entidad gallega, que ha decidido ejecutar la opción de corte al finalizar el segundo de los cuatro años que les unía.

El guardameta villarrealense llegó a Balaídos en el verano de 2024 tras finalizar su vinculación con el filial del FC Barcelona, con el que se comprometió tras pasar por las categorías inferiores de Villarreal y Betis, además del FC Andorra.

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En la dirección deportiva del Celta lo veían como una apuesta de futuro y le firmaron un contrato hasta 2028, aunque el club incluyó una cláusula que le permitía romper dicha vinculación al finalizar el curso 2025-26.

Marc Vidal empezó su etapa en Vigo como portero titular del filial en Primera Federación. Fue indiscutible hasta que una mala actuación en el derbi contra el Lugo le costó la titularidad. A partir de ahí se convirtió en el tercer portero del primer equipo, pero nunca entró en los planes de Claudio Giráldez, quien avaló su salida del equipo antes de iniciar la temporada 2026-27. EFE

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