Rafa Jódar: "Estoy muy contento con el nivel que he mostrado

Londres, 29 jun (EFE).- El tenista español Rafa Jódar, número 26 del ránking ATP, remarcó que está "muy contento" con el nivel que ha mostrado tras vencer en su estreno en Wimbledon y confesó que no ha sentido ningún dolor en el músculo abdominal que le apartó de los torneos de Queen's y de Eastbourne.

"Estoy muy contento con el nivel que he mostrado. El rival era muy duro y el juega muy bien en hierba. He tenido que restar muy bien. En el tercer set cuando las cosas no han ido bien, he sabido ir poco a poco y encontrar mi juego. Eso ha sido una de las claves para llevarme el partido", reconoció el tenista de Leganés (Madrid) tras derrotar al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5.

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"Me he sentido bien. No he sentido ningún dolor durante todo el partido", reconoció sobre su dolencia en el músculo abdominal.

El madrileño, de 19 años, se verá las caras con su compatriota el asturiano Pablo Carreño, que consiguió su primera victoria en el prestigioso torneo británico al derrotar al canadiense Denis Shapovalov, que se retiró cuando iba perdiendo por dos sets a cero.

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"Pablo es un gran jugador. No he visto su partido porque estaba jugando, pero si ha ganado ha sido porque lo ha hecho bien. Va a ser un partido diferente al de Roland Garros. Si quiero ganar tengo que hacer las cosas bien", afirmó.

Ambos tenistas se vieron las caras en los octavos de final del torneo parisino, en el que Jódar, tras ir perdiendo por dos sets a cero, le dio la vuelta al marcador para conseguir la victoria. EFE

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