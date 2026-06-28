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La vigencia de la amenaza terrorista, protagonista en los cursos de verano de El Escorial

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Madrid, 28 jun (EFE).- La vigencia de la amenaza terrorista para la sociedad protagonizará los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial (Madrid), con una nueva edición del curso que organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.

El curso tendrá lugar los días 6 y 7 de julio, llevará por título 'El terrorismo y la sociedad' y estará dirigido por el general de Brigada del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ballesteros, destacado experto en seguridad nacional y en terrorismo yihadista.

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Este curso se plantea como un "espacio de análisis, reflexión y compromiso", partiendo de la base de que el terrorismo continúa siendo una amenaza "que exige un permanente estado de alerta, una evaluación constante del riesgo y una respuesta que vaya más allá del ámbito policial o militar", según han explicado los organizadores en un comunicado.

Recalcan que España ha convivido durante más de seis décadas con el terrorismo, desde "la violencia sistemática de ETA y otros grupos de diferentes signos ideológicos" hasta la actual amenaza yihadista, que causó 192 víctimas mortales en el atentado del 11 de marzo de 2004.

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Así, a lo largo de las jornadas, el curso contará con la participación de responsables institucionales, mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, expertos en inteligencia y seguridad, académicos, profesionales de los medios de comunicación y víctimas de terrorismo, en el que se prestará atención al contexto internacional.

Entre los expertos que participarán en el curso figuran Javier Marín, jefe del CITCO; el coronel experto en África y representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jesús Díez Alcalde; el autor del libro 'La protección legal a las víctimas del terrorismo en España', Luis Heredero Ortiz, o el catedrático de Ciencia Política de la Univeridad Rey Juan Carlos de Madrid Rogelio Alonso.

También intervendrá Maite Pagazaurtundua, exdiputada en el Parlamento Europeo, que abordará el tratamiento del terrorismo en la Unión Europea, y el catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco (UPV) Francisco Llera, que impartirá una conferencia sobre las consecuencias sociales del terrorismo.

Los periodistas Pedro Piqueras, Carlos Franganillo, Ángel Expósito y José María Irujo protagonizarán una mesa redonda sobre el papel de los medios de comunicación en la lucha del terrorismo.

Habrá, asimismo, un espacio para el testimonio de las víctimas, en el que intervendrán Alicia Gómez Cuadrado, víctima de ETA, y las víctimas del terrorismo yihadista Víctor Pavón García y María Esther Sáez González. EFE

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