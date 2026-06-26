Un incendio forestal en Tiana (Barcelona) obliga a confinar una urbanización y un albergue

Barcelona, 26 jun (EFE).- Los Bomberos han activado este viernes una veintena de dotaciones, seis de ellas aéreas, por un incendio forestal con varios focos activos en Tiana (Barcelona), que ha obligado a confinar la urbanización Colonia del Bosc y el albergue de la Conreria, además de restringir el acceso a la zona del polideportivo.

Según han informado los Bomberos, a las 10.45 horas han recibido el aviso por este incendio, que afecta a la zona del vertedero entre Tiana y Montgat y que avanza con distintos focos activos, originando varias columnas de humo visibles incluso desde Barcelona.

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Ante esta situación, Protección Civil de la Generalitat ha enviado un Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona para pedir a los vecinos de la urbanización Colonia Bosc y al albergue de la Conreria que se confinen en el interior de sus casas y cierren puertas y ventanas.

Además, la Generalitat también pide a los vecinos que no circulen por la zona ni que estén en el exterior en las proximidades del incendio.

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El Ayuntamiento de Tiana ha informado además de que, debido a este incendio, se ha restringido el acceso a toda la zona del polideportivo y se ha cerrado la piscina municipal. EFE.

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