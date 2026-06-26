Sorteo amable para el Barça en el arranque de la nueva Liga de Campeones

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El Barça iniciará la defensa del título de la Liga de Campeones frente al Dinamo de Bucarest, el Montpellier y el SAH-Aarhus, tras esquivar en el sorteo de la fase de grupos a rivales de mayor entidad como el vigente subcampeón, el Füchse Berlín, el campeón de la Liga Europa, el Melsungen, y el Paris Saint-Germain.

El sorteo, celebrado este viernes en la sede de la Federación Europea de Balonmano (EHF), en Viena, encuadró al conjunto que dirige Carlos Ortega en el Grupo E de la primera fase de la máxima competición continental, que estrenará un nuevo formato con 24 equipos repartidos en seis grupos de cuatro.

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El vigente campeón de Europa afrontará, sobre el papel, un grupo menos exigente que otros, en un sorteo condicionado por la normativa de la EHF, que impedía que equipos de un mismo país coincidieran en la misma mitad del cuadro cuando había dos representantes. En el caso de Alemania, Francia y Dinamarca, con tres clubes clasificados, tampoco podían quedar más de dos en la misma mitad.

El principal rival del Barça será el Montpellier, tercer clasificado de la liga francesa y semifinalista de la última Liga Europa, en cuya plantilla militan los españoles David Balaguer y Agustín Casado.

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También se enfrentará al Dinamo de Bucarest, que la pasada temporada ya jugó la 'Champions', pero quedó eliminado en fase de grupos tras sumar cuatro puntos de 28 posibles, y al SAH-Aarhus, tercer representante danés, que alcanzó los cuartos de final de la Liga Europa.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la ronda principal, que mantendrá el formato de dos grupos de seis equipos. Los cuatro mejores de cada uno accederán a los cuartos de final y los ganadores de esas eliminatorias disputarán la Final a Cuatro, programada para los días 12 y 13 de junio de 2027 en el Lanxess Arena de Colonia.

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En el resto de grupos, el A reunirá al Veszprém, nuevo equipo del exportero azulgrana Emil Nielsen, al Füchse Berlín de Mathias Gidsel, al Oporto y al Partizan, invitado por la EHF.

El Grupo B estará integrado por Nantes, Melsungen, Wisla Plock y Vardar; el C, por Aalborg, Paris Saint-Germain, Zagreb y Celje; el D, por Sporting de Portugal, Pick Szeged, GOG y Kristianstad; y el F, por Magdeburgo, Kielce, Kolstad y Kriens-Luzern. EFE

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