Los Gay Games arrancan con la ceremonia inaugural, diez mil atletas y 39 disciplinas

Valencia, 26 jun (EFE).- La duodécima edición de los Gay Games arrancará este sábado en Valencia con una ceremonia de apertura y el inicio de algunas de las 39 disciplinas que tendrán estos juegos, que reunirán a más de diez mil atletas de 81 nacionalidades distintas y en los que España es uno de los cinco países con más representación.

“Valencia es una ciudad diversa, una ciudad abierta, la única ciudad del Mediterráneo y de nuestro país que ha acogido esta cita”, explicó este viernes la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil. “Por ello, animamos a todas las personas a participar en el gran evento de la diversidad en el que tanto hemos trabajado para que sean una realidad”, apuntó.

El estadio Ciutat de València, con capacidad para más de veinte mil espectadores, acogerá este sábado a partir de las 19.30 horas la fiesta que abrirá oficialmente un evento de ocho días, del 27 de junio al 4 de julio, con un "espíritu" que combina "inclusión, respeto, diversidad y celebración", según la propia organización.

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La gala se abrirá con el desfile de las delegaciones nacionales participantes, contará con actuaciones de Soraya, Fruela, Mónica Naranjo, Suri o Choriza May y acabará, tras el encendido de la llama, con un castillo de fuegos artificiales.

Según explica la organización los Juegos nacieron con el objetivo de "celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas" y no prima el "nivel deportivo" sino "participar, compartir y disfrutar".

Cerca de 800 voluntarios ayudarán a la celebración de estos juegos que tendrán 46 sedes en Valencia y su área metropolitana y que cuentan con un programa de ocio paralelo que incluye un festival de bandas de música, uno de cine "queer" y otro de coros, entre otras propuestas.

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Las primeras competiciones en ponerse en marcha serán el triatlón, que será la única de este sábado, lucha, voleibol, natación, waterpolo, baloncesto, tenis de mesa y artes marciales. Hay, además, dos disciplinas de exhibición: pilota valenciana y colpbol.

El 4 de julio las competiciones en aguas abiertas y el Medio Maratón y el Maratón cerrarán las competiciones junto con las últimas partidas de petanca y los últimos encuentros de hockey hierba.

También tendrá lugar este sábado 27 de junio la primera de las 'Charlas Orgullosas' en el 'Meeting Point (Punto de encuentro) de los Juegos en el Tramo III del antiguo cauce del Túria. Se centrará en la importancia de los espacios en el deporte y la comunidad LGTBIQ+, centrándose en valores como la participación, la seguridad y la igualdad.

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Algunas organizaciones han llamado al boicot a los Gay Games por entender que existe una vinculación entre algunas de las empresas que los apoyan con la fabricación de armas, por la participación de un club israelí y por promover, en su opinión, un "turismo rosa" en una ciudad que dicen está "severamente castigada por el turismo" y del que se beneficiarán "unos pocos empresarios del ocio gay nocturno".

Además apuntan a que, aunque los juegos habrían "merecido igual" ser boicoteados, el Partido Popular, que tiene mayoría en el Ayuntamiento de Valencia, los usa para "lavarse la cara" mientras pacta con Vox, su socio de gobierno, medidas contra el colectivo LGTBI. EFE