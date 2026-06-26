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Alejandra Neira sucede a Paula Ostiz como campeona nacional júnior en ruta

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Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- La ciclista gallega Alejandra Neira se proclamó campeona nacional en ruta júnior en el marco de los Campeonatos de España, que se celebran en Sabiñánigo (Huesca) entre el 25 y el 28 de junio, completando el doblete después de hacerse con el oro también en contrarreloj.

Neira sucede así a la navarra Paula Ostiz, campeona de esta categoría en 2025 y que ahora compite entre las ciclistas élite UCI. El segundo puesto fue para la representante de la Comunitat Valenciana Gemma Toledo, que había sido decimoctava en 2018. Tercera terminó la catalana Lluna Jiménez, cuarta en la crono del jueves.

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"Ahora mismo no me lo creo. Intenté reventar la carrera en la subida, estaba haciendo daño. Contentísima de haber llegado en solitario, un fin de semana redondo, no puedo estar más contenta. Ahora acabar la temporada júnior a lo grande y un salto enorme al equipo Movistar, que todavía no me lo creo", declaró Neira a la RFEC.

Todas las carreras en ruta se articularán en torno a un circuito de 26,5 kilómetros con 445 metros de desnivel acumulado, que pasa por Sabiñánigo, Larrede y Sanegüe. El mayor desafío en ese tramo era la subida a Latas (3,3 kilómetros al 4,8 %). Las chicas júnior tenían por delante tres vueltas a ese recorrido.

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El movimiento en el pelotón empezó pronto, pero no se consolidó ninguna fuga en la primera vuelta al circuito. Cuando restaban en torno a 50 kilómetros para el final de la jornada, el grupo se fue seleccionando. Primero se marcharon por delante Alejandra Neira (Galicia), Gemma Toledo (Comunitat Valenciana) y Lidia Castro (Castilla y León).

Cierta falta de entendimiento entre las tres de delante permitió que otras dos ciclistas las alcanzaran. Lluna Jiménez (Catalunya) y Naxara Odriozola (Euskadi) se incorporaron a la cabeza de carrera para consolidar un quinteto con más de un minuto de ventaja sobre un pelotón muy reducido.

Antes del segundo paso por línea de meta, Odriozola y Jiménez perdieron unos valiosos segundos con las tres de delante. Sin embargo, volvieron a encontrarse en el llano, porque ninguna de las escapadas se puso a tirar grupo.

Eso provocó, además, que el pelotón recortara la ventaja de la fuga, hasta que bajó de 30 segundos. Entonces, Alejandra Neira atacó en la subida de meta y se marchó en solitario, aprovechando un problema mecánico de Lidia Castro, quien había sido la más fuerte del grupo cabecero, el cual la obligó a detenerse.

La representante de Galicia tomó más de un minuto de ventaja respecto a la cabeza del pelotón en apenas dos kilómetros. Lluna Jiménez y Gemma Toledo intentaron ir a la caza de Neira, pero la gallega tenía buenas piernas.

Un pelotón muy reducido, con en torno a una decena de corredoras, seguía perdiendo tiempo respecto a la gallega. Pronto quedó claro que Neira completaría su doblete, pero quedaba por resolver el resto del podio. En la rampa final, Toledo arrancó primero y no miró atrás, con lo que Jiménez tuvo que quedarse con el tercer puesto.

La competición, en las faldas de los Pirineos, continúa este viernes con la ruta júnior masculina; el sábado, será el turno de la ruta sub-23 masculina y la sub-23 y élite femenina; y el domingo, el colofón lo pondrá la carrera en ruta élite masculina. EFE

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