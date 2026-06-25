Morilla-Giner: "Hace dos años el club estaba en riesgo de desaparición"

Sabadell (Barcelona), 25 jun (EFE).- El presidente del Sabadell, Pau Morilla-Giner, ha celebrado este jueves en rueda de prensa el ascenso a LaLiga Hypermotion, el segundo consecutivo, y ha destacado que hace dos años el club había bajado a Segunda Federación y estaba "en riesgo de desaparición", por lo que había "dudas, heridas e incertidumbres".

Morilla-Giner ha reivindicado que los dos ascensos seguidos suponen "un hito casi sin precedentes" en la categoría y ha hecho una valoración "excelente" de la presente temporada del equipo.

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"Competiremos con clubes históricos, con presupuestos mucho más altos, con gente más rica, más bonita, más poderosa y con más masa social. Esto nos encanta, nos pone", ha dicho.

El máximo dirigente del club catalán ha asegurado que el ascenso "pone esta ciudad y este equipo en el mapa" después de "comer mierda durante muchos años" y genera "trece millones de valor añadido para la ciudad".

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"Hoy estamos más cerca de donde queremos estar, pero este es un camino infinito, no para", ha apuntado.

Morilla-Giner ha afirmado que esto solo es el inicio del camino: "Tenemos muchas ganas de ser grandes. Esto no solo va de ganar, sino de continuar".

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El dirigente ha reivindicado que el Sabadell ha "cambiado el chip" y se ha cargado "muchos relatos históricos": de sufrir siempre a responder en los días importantes.

En este sentido, Morilla-Giner ha apuntado que "el mejor dato" para explicar el Sabadell actual son los 7.000 socios, con muchos jóvenes, o las más de 4.000 camisetas vendidas.

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"Las cosas han cambiado. Pasear por Sabadell o por las escuelas es el día y la noche. Lo que estamos generando a nivel de pertenencia no lo recuerdo. Hace unos años nos preguntábamos cómo volver a llenar el estadio y ahora la pregunta es si nos ha quedado pequeña", ha subrayado el presidente, quien destacado la marca Sabadell nunca había sido tan fuerte desde 1988, el último año en Primera.

En cualquier caso, Morilla-Giner ha reconocido también que, a día de hoy, el Sabadell "aún es un club deficitario", pero que el nivel de deuda externa está "en mínimos" y es el más bajo de toda la Primera Federación junto al del Europa.

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Y ha reiterado que quiere crecer a partir de los accionistas, los socios y los patrocinios, y nunca a través de la deuda externa, "porque nuestro objetivo es ser libres y autosuficientes".

Morilla-Giner, quien ha prometido "ambición y humildad", ha dado las gracias a los jugadores, a los que ha calificado de "héroes", por hacer feliz a "mucha gente" y ha recordado que "era una plantilla que muchos decían que sin experiencia en la categoría y que iba a luchar por la permanencia".

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"No queremos que se vaya nadie y, si se va alguien, tendrán que pagar mucho. No somos un transatlántico, pero tenemos mentalidad de club grande. Se ha acabado ir con el lirio en la mano e ir desesperados, ser un escaparate", ha sentenciado el presidente del Sabadell. EFE

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