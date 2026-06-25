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Los males endémicos del Barça

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Francisco Ávila

Barcelona, 25 jun (EFE).- Con Saras Jasikevicius en el banquillo y Nikola Mirotic a los mandos en la pista, el Barça ganó el 20 de junio de 2023 su último título liguero. Tres años después, el Barça sigue sumido en laberinto que el último entrenador, Xavi Pascual, ha resumido muy gráficamente: "Hay muchos males endémicos en el Barça y seguramente otros deben hablar de estas cosas".

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Pero, ¿cuáles son estos males endémicos?

Desde el regreso al frente de la entidad de Joan Laporta, en 2021, hasta la actualidad, el baloncesto azulgrana ha visto reducida su masa salarial de los 39,4 millones de euros a los 28,75 del último curso. La falta de rentabilidad en la secciones y su afectación en el 'fair play' de la entidad han lastrado las cuentas y el club ha decidido sacrificar la inversión en las secciones y en el fútbol femenino.

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Ganó la final de la Liga 2022-2023 con el lituano en el banquillo y en la pista del Real Madrid por un claro 3-0 y el club decidió cambiar de rumbo. Se fueron Jasikevicius, Mirotic y Cory Higgins, entre otros. Después llegaron Roger Grimau y Joan Peñarroya al banquillo, y en los últimos meses Xavi Pascual, pero la inercia perdedora no se ha revertido.

El tándem formado por Juan Carlos Navarro, manager general del baloncesto, su ayudante Mario Bruno Fernández, al frente del club estaba el presidente de la sección, Josep Cubells, ha acumulado muchos errores.

La llegada de Willy Hernángomez como golpe de efecto (12,5 millones en tres temporadas) fue un error; Juan Núñez tampoco ha funcionado y el incendio pudo ser de proporciones mayores cuando Navarro y Fernández decidieron recuperar a Thomas Heurtel, que salió del Barça con destino al Real Madrid, una operación desactivada por el mismo Laporta.

Sólo Tornike Shengelia y Will Clyburn han logrado brillar de los cinco fichajes efectuados a principios de curso. Juani Marcos ha lucido cuando se le han dado minutos, pero dos de las apuestas: Miles Cale y Miles Norris han pasado sin pena ni gloria. El resumen de la política de fichajes lo vivió Youssoupha Fall, que tuvo que ser repescado cuando había sido despedido.

Clyburn, determinante en muchos partidos, pero que ha llegado derrengado a los capítulos finales de la temporada, tiene 36 años, como Jan Vesely, que se despidió del Palau este domingo, y también como Nico Laprovittola, que seguramente tampoco seguirá como azulgrana. Satoransky tiene 34, los mismos que Shengelia, mientras que Punter y Willy ya han cumplido 32.

Llegó para sustituir a Joan Peñarroya, pero Xavi Pascual se ha visto superado por la situación. Su barcelonismo le llevó al banquillo y su barcelonismo le ha dicho decir basta y aceptar la oferta de Dubai para el curso próximo.

Se ha topado con la intransigencia del club para mejorar la plantilla y con la idea de que el baloncesto no es ahora mismo una prioridad para el Barça de Laporta.

El Barça tendrá que buscar un nuevo entrenador en la temporada en la que Xevi Pujol (Baskonia) será el nuevo manager general de la sección en sustitución de 'La Bomba' Navarro. Pujol será quien diseñe el nuevo equipo, que tendrá muchas caras nuevos, seis millones más de presupuesto y muchas incógnitas por resolver. EFE

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