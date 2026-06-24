Paula Blasi y la igualdad entre los hombres, atractivos de los Campeonatos de España

(Actualiza tras confirmar la ausencia de Iván Romeo)

Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- La ganadora de la Vuelta a España, Paula Blasi, es uno de los grandes atractivos de los Campeonatos de España de ciclismo en carretera, que se disputan de jueves a domingo en Sabiñánigo (Huesca) , así como la disputa entre los hombres por suceder a Iván Romeo, ausente por un proceso gripal, en el título elite de fondo en carretera.

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La competición, marcada por su carácter montañoso en las faldas de los Pirineos, arrancará el jueves con la disputa de las pruebas contra el crono de todas las categorías. El viernes será el turno de la ruta júnior, tanto masculina como femenina; el sábado, la ruta sub-23 masculina y la sub-23 y élite femenina; y el domingo, el colofón lo pondrá la carrera en ruta élite masculina.

En categoría júnior, Benjamín Noval, ganador de las dos modalidades en 2025 a pesar de estar solamente en su primer año en la categoría, aspira a reeditar sus éxitos. Alejandra Neira, que se impuso contra el reloj en la pasada edición, vuelve también a ser la favorita entre las mujeres.

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Las carreras sub-23 masculina están más abiertas. El donostiarra Yago Aguirre y el albaceteño Adrián Fajardo, campeones respectivamente en ruta y en contrarreloj de 2025, compiten este año como profesionales. Los equipos, organizados por comunidades autónomas, tratarán de coronar a sus líderes en dos pruebas en las que la estrategia será muy relevante.

Las mujeres, que compiten sin diferenciación entre sub-23 y élite, cuentan con grandes pesos pesados entre ellas. Estará Paula Blasi, ganadora de la Vuelta a España y la Amstel Gold Race; pero también Mavi García, que se impuso en una etapa del pasado Tour de Francia; o Paula Ostiz, vigente campeona del mundo júnior en ruta y subcampeona contrarreloj. En la crono, Mireia Benito, campeona tres años consecutivos, parte como favorita.

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Entre los élite masculinos, Iván Romeo, vigente campeón nacional en ruta, era favorito hasta que Movistar Team confirmó este miércoles que el vallisoletano no tomará la salida, todavía convaleciente del proceso gripal que le obligó a abandonar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes hace unas semanas.

Aspirantes a sucederle en el trono habrá muchos, entre ellos sus compañeros de equipo Roger Adrià o Raúl García Pierna, así como Álex Aranburu, ganador en ruta en 2024, Ion Izagirre, David de la Cruz o Igor Arrieta, entre otros.

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El título contra el crono se disputará, en categoría júnior, en el mismo recorrido para hombres y mujeres, el cual también se empleará para la prueba de mujeres sub-23 y élite. 18,6 kilómetros con la subida a Larrés como plato fuerte, cerca del final. En cambio, los hombres sub-23 y élite harán frente a 30,8 kilómetros, con más pendientes en el tramo intermedio y más desnivel total acumulado.

Las carreras en ruta se articularán en torno a un circuito de 26,5 kilómetros con 445 metros de desnivel acumulado, que pasa por Sabiñánigo, Larrede y Sanegüe. El mayor desafío en ese tramo es la subida a Latas (3,3 kilómetros al 4,8 %). Las chicas júnior darán tres vueltas; los chicos, cinco.

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Los hombres sub-23, por su parte, afrontarán un primer sector en línea antes de dar otras tres vueltas al circuito, para un total de 157,7 kilómetros. Las mujeres, sub-23 y élite al mismo tiempo, cinco vueltas, un total de 129,7. Por último, los hombres élite tendrán por delante el tramo de apertura y también cinco vueltas, hasta 211 kilómetros con 3.160 metros de desnivel. EFE