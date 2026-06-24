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'Génova' achaca el empeño de Sánchez en seguir en Moncloa a su necesidad de no quedar a la "intemperie" si es imputado

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El Partido Popular considera que el empeño del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en seguir en el Palacio de la Moncloa se debe a su necesidad de protegerse y no quedar a la "intemperie" si finalmente es imputado por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, según han indicado fuentes de la formación.

Ante los sumarios abiertos en los tribunales, 'Génova' cree que cree que el jefe del Ejecutivo quiere contar con la estructura de "defensa del Estado". "Irte es quedarte a la intemperie del sistema judicial de este país y por eso se quiere quedar", aseguran fuentes del equipo de Feijóo.

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En esa línea apuntó este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar ante los periodistas que el presidente del Gobierno "necesita" seguir en el Palacio de la Moncloa para "convivir con la información judicial" que van a ir conociendo.

"Yo lamento profundamente que España esté viviendo esta situación política y esta legislatura agónica, pero está claro que el presidente necesita mantenerse en el Gobierno para intentar convivir con la información judicial y intentar convivir con los hechos que más pronto que tarde iremos conociendo", ha declarado en los pasillos del Congreso, tras un debate de casi seis horas sobre la corrupción.

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Además, y a preguntas de la prensa, Feijóo se ha quejado de que Sánchez no haya dado hoy "ninguna explicación" sobre esas investigaciones judiciales y se haya "ratificado en que todo lo que ha hecho es correcto". "Yo lo lamento profundamente, le pido perdón a los españoles por este espectáculo, pero esto hay que cambiarlo", ha declarado.

¿UNA IMPUTACIÓN DE SÁNCHEZ?

Previamente, en su intervención ante el Pleno del Congreso, el presidente del PP ha deslizado la posibilidad de que Sánchez acabe imputado. "¿A qué hay que esperar? ¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que en ese caso la Cámara lo rechazase?", ha preguntado, para añadir después que el jefe del Ejecutivo "se juega todo" y seguirá "amparando" la corrupción.

En el equipo de Feijóo ha abundado después en la tesis de Feijóo al señalar que los grupos que apoyan al Gobierno podrían impedir la concesión de ese suplicatorio. "Hay una mayoría que sustenta a Pedro Sánchez que puede decir 'no' y se cae la causa", han añadido fuentes del PP.

El Partido Popular quiere cambiar que pueda decaer una causa en caso de que haya imputación, una medida que está incluida en el plan de regeneración democrática que quiere impulsar si llega al Palacio de la Moncloa.

FEIJÓO ANUNCIÓ UNA REFORMA DEL SUPLICATORIO

Así, el propio Feijóo anunció a primeros de año que si llega al Palacio de la Moncloa reformará la ley que regula la figura del suplicatorio para que su concesión no implique el sobreseimiento de la causa y permita a un político "esquivar la Justicia" o asegurarse la "impunidad".

"La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso", declaró Feijóo en la clausura de la 28 Interparlamentaria que el PP celebró en enero en A Coruña.

Fuentes del PP ya señalaron entonces que ese anuncio de Feijóo sobre una reforma del suplicatorio tenía como destinatario implícito al presidente del Gobierno ante la posibilidad de que llegue a ser investigado por la justicia ante los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE.

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