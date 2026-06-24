Elma Saiz tacha de "despropósito" el proceso judicial contra Begoña Gómez tras entregar la mujer de Sánchez su pasaporte

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha tachado de "despropósito" y de "anómalo" el procedimiento judicial por el que está investigada Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo después de que Gómez haya entregado su pasaporte en los juzgados de Plaza Castilla como medida cautelar de cara al eventual juicio contra ella.

"La señora Gómez está cumpliendo con lo que ha establecido el juez Peinado como medida cautelar", ha insistido Saiz en unas declaraciones a medios en el Ministerio al finalizar su encuentro con las asociaciones de madres y padres con hijos con enfermedad grave, Asfacume y CUME.

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No obstante, la portavoz del Gobierno ha reiterado una vez más que esperan "que órganos superiores pongan orden" en un procedimiento que ha valorado de "anómalo" y de "despropósito".

Begoña Gómez ha entregado su pasaporte este miércoles por la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), después de que así lo acordara el juez Juan Carlos Peinado en la audiencia preliminar celebrada la semana tras reclamarlo las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír.

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