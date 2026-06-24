Davidovich y Dimitrov se verán las caras en el ATP Mallorca

Santa Ponça (Calvià), 24 jun (EFE). - La segunda ronda del ATP 250 sobre hierba de Mallorca acabó este miércoles con las victorias de favoritos, a excepción de Ignacio Buse, que dejan para este jueves el duelo más atractivo del torneo, entre Grigor Dimitrov y el español Alejandro Davidovich.

Davidovich se impuso por 6-4 y 7-5 al australiano Adam Walton, y mantiene su vitola de favorito después de que varios cabezas de serie se bajaran del torneo a última hora.

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Dimitrov cumplió sin mucho sufrimiento en su duelo ante el jordano Abdullah Shelbayh y venció por 6-2 y 6-4 en su mejor aparición en un torneo ATP en lo que va de año.

En el resto de partidos, el checo Vit Kopriva fue muy superior a Ignacio Buse, que venía de superar a Stefanos Tsitsipas, y ganó por 7-5 y 6-1, mientras que el duelo estadounidense entre Ethan Quinn y Murphy Cassone se lo llevó el primero en el set decisivo, con un 6-3, 6-7 (4) y 6-3.

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Este jueves será el turno de los cuartos de final, con el duelo entre Davidovich y Dimitrov como plato principal no antes de las 17:30 horas, mientras que el resto de partidos serán entre Quinn y Kopriva, Luciano Darderi y Nuno Borges y Fabian Marozsan contra Miomir Kecmanovic. EFE

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