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Reuvers: "Las sensaciones son buenas; queremos ganar la Liga ya"

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Barcelona, 23 jun (EFE).- El ala-pívot del Valencia Basket Nate Reuvers ha asegurado este martes que el conjunto 'taronja' afrontará con "buenas sensaciones" el cuarto partido de la final de la Liga Endesa contra el Barça, decidido a "ganar la Liga ya" y no esperar a un eventual quinto encuentro de desempate en el Roig Arena.

"Queremos ganar la Liga ya. Tenemos un gran grupo, con una gran química durante todo el año. Las sensaciones antes del partido son buenas. Tenemos confianza. Somos un gran equipo y solo nos queda un partido que ganar", ha señalado el jugador estadounidense.

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En declaraciones a los medios de comunicación presentes en la pista del Palau Blaugrana antes del entrenamiento matinal, Reuvers ha analizado que, para ganar este miércoles y levantar el segundo título de la ACB en la historia del club, deberán "jugar de la misma manera", fieles a su estilo.

"El Barça tendrá sus rachas, como en el último partido. No podemos dejarles remontar una renta como la que tuvimos. Debemos lograr una ventaja en el marcador, jugar rápido como sabemos y mantenernos por delante", ha añadido.

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Preguntado por su estado físico, Reuvers, que reapareció el lunes tras cuatro partidos de baja por el esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en el primer encuentro de las semifinales contra el Joventut, ha admitido que no está "en la mejor forma" y que "ha regresado antes de lo normal" de su lesión.

"Hago todo posible para estar aquí y ayudar al equipo. Es una final", ha agregado el jugador americano con pasaporte húngaro, que aportó dos puntos y dos rebotes en más de siete minutos en la última victoria 'taronja' (80-88). EFE

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