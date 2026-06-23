El Europeo de J80 cita en Getxo a medio centenar de barcos y 300 regatistas

Bilbao, 23 jun (EFE).- El Campeonato de Europa de la clase J80 que se disputará del jueves al domingo en El Abra de Getxo (Bizkaia) citará a una flota de medio centenar de barcos y más de 300 regatistas procedentes de Francia, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y España.

El 'Eurofrits & Aviko Newind Foods', del canario Javier Padrón, vigente campeón mundial y ganador del Campeonato de España hace un par de semanas en estas mismas aguas vizcaínas, encabeza a la armada española en esta competición organizada por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club que se decidirá después de doce regatas, tres barlovento-sotavento en cada jornada.

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El 'Moner Joyeros/Ars Sonum', de Jorge Martínez Doreste; el 'Noticia', de Luis Martín Cabiedes; el 'Solintal' de Ignacio Camino; el 'Fredo La Estrella del Norte', de Pichu Torcida; el 'Solgreen', de Manuel de Tomás; el 'MSC' o el 'Enbata 80', de Íñigo Jáuregui, aparecen también en la nómina de favoritos al título continental.

Además, el 'GVS-PAS', de José Ignacio Cifuentes; el 'Etnia Barcelona', de Rafael Malo; el 'Pañales', de David Madrazo; o el 'Fertilis', de Manuel Martínez, completan una inscripción con unidades de Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía y País Vasco. EFE

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