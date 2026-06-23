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El CV Melilla renueva a su capitán, el argentino Fede Martina

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Melilla, 23 jun (EFE).- El Club Voleibol Melilla, vigente subcampeón de la Superliga, ha cerrado este martes la renovación del opuesto argentino Fede Martina, capitán de la plantilla, para la temporada 2026-2027.

El jugador sudamericano afrontará su séptima campaña consecutiva en la entidad melillense desde su llegada en la temporada 2020-2021, lo que le convierte en el integrante más veterano de la actual plantilla y en uno de los referentes de la historia reciente del club.

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Durante su etapa en Melilla, Martina se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la Superliga Masculina gracias a su capacidad anotadora, liderazgo y regularidad.

En lo colectivo, ha participado en algunos de los mayores éxitos de la entidad, entre ellos la conquista de una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de dos subcampeonatos de Superliga, un subcampeonato de Copa y la histórica clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Nacido el 2 de noviembre de 1992, el capitán de la plantilla melillense llegó a Melilla tras desarrollar buena parte de su carrera en clubes de referencia de su país como Ciudad Vóley, Gigantes del Sur, Puerto General San Martín y UPCN San Juan Vóley Club.

La dirección deportiva del Club Voleibol Melilla ha destacado la importancia de esta renovación al considerar a Martina "un líder natural, un ejemplo de compromiso diario y una referencia para todos los integrantes del club".

El capitán de los azulinos, por su parte, ha expresado su satisfacción por continuar en la entidad y ha asegurado que Melilla es su "casa desde hace muchos años", por lo que ha mostrado su ilusión por seguir luchando junto a sus compañeros "por objetivos ambiciosos". EFE

acr/agr/jpd

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