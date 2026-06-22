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Sánchez expresa su reconocimiento y cariño a Starmer tras su anuncio de dimisión

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Madrid, 22 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su reconocimiento y cariño al primer ministro británico, Keir Starmer, tras su anuncio de dimisión.

Starmer ha comunicado en Londres su dimisión tanto como líder del Partido Laborista como primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

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Sánchez se ha referido a esa dimisión en su intervención de clausura de un acto en Madrid sobre el Plan de Recuperación en el que ha estado acompañado por diez ministros.

Lo ha hecho al recordar que ahora se cumplen diez años del referéndum en el Reino Unido que dio lugar al 'brexit'.

"Aprovecho para trasladar mi reconocimiento y cariño al primer ministro Starmer", ha señalado el jefe del Ejecutivo al inicio de sus palabras.

Una intervención en la que ha resaltado la situación económica de España frente a datos como los que apuntan las consecuencias negativas que en ese ámbito ha supuesto para el Reino Unido su "doloroso divorcio" de la Unión Europea. EFE

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(Foto)(Vídeo)(Audio)

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