Zapatero da al juez un poder universal para demostrar que no tiene activos fuera de España

Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado en la Audiencia Nacional "una autorización universal voluntaria" para demostrar que no tiene sociedades, dinero, productos financieros u otros activos fuera de España, según ha informado en un comunicado. EFE

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