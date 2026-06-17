Van Aert no correrá el Tour de Francia por una lesión en el codo

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha causado baja para el Tour de Francia que comienza el próximo 4 de julio en Barcelona debido "a una persistente lesión en el codo", según ha confirmado el equipo.

"Hemos llegado a la conclusión de que comenzar el Tour en plena forma no es factible en este momento", ha declarado con decepción Van Aert.

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La pasada semana el ganador de la París Roubaix y uno de los puntales del Visma que buscará el maillot amarillo para Vingegaard en el Tour, se vio obligado al abandono en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes por sus problemas en el codo.

Esta lesión, sufrida en un entrenamiento, ha resultado ser más persistente de lo esperado, por lo tanto, Van Aert se perderá el Tour de Francia. "El Tour de Francia es uno de mis objetivos más importantes cada año", ha comentado.

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"La herida está infectada. Esta semana le limpiaron la herida de nuevo en el hospital, y además pasó la noche ingresado en observación. Comenzar el Tour en plena forma no es factible en este momento. Su recuperación total es la prioridad. La salud de Wout es lo primero, señala un comunicado de la formación. EFE