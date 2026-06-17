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Tres detenidos tras interceptarse un velero con 500 kilos de cocaína a 740 km de Canarias

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Las Palmas de Gran Canaria, 17 jun (EFE).- El buque de operaciones especiales 'Petrel 1' del Servicio de Vigilancia Aduanera ha detenido a los tres tripulantes de un velero con 500 kilos de cocaína que se encontraba a 740 kilómetros de Canarias, en aguas del Atlántico Norte, en una operación conjunta con la Aduana Francesa.

Según ha informado este miércoles el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en un comunicado, dos de los detenidos son de nacionalidad brasileña, mientras que el tercero la tiene de Marruecos, en un operativo en el que también participaron la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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El buque de operaciones especiales 'Petrel I', junto con los tres detenidos y la droga aprehendida, han llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, señala la nota.

El operativo se desarrolló tras recibir información en relación con un velero sospechoso que se encontraba a unas 400 millas náuticas al sur de Canarias, por lo que la 'Petrel I' se desplazó hasta el lugar y realizó un seguimiento de varios días del mismo, con el apoyo de la aduana francesa y su buque 'Jean Francois Deniau'.

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La cooperación internacional permitió obtener información de la operación 'Azul', así como de los servicios policiales de Reino Unido (NCA) y de Estados Unidos (DEA), e incluso del mecanismo europeo Frontex.

La información recibida fue coordinada por el Centro de Inteligencia con el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

La actuación marítima requirió de una evaluación táctica que permitiera la actuación minimizando los riesgos en el abordaje, debido a las condiciones de mar y viento inestables que obligaron a reforzar la vigilancia manteniendo el operativo de seguimiento discreto hasta que finalmente fue posible la interceptación del velero.

Las nieblas estivales propias de la zona de actuación, unidas a las condiciones de inestabilidad de navegación, impidieron el apoyo de medios aéreos en el momento del abordaje, mientras que el estado de la mar complicó el momento del arriado de las embarcaciones auxiliares con las que se efectúa el abordaje, cuenta Aduanas en la nota.

EFE

cas/jlg

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