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Sémper (PP) reivindica la "épica de la normalidad" frente a muros y la división política

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València, 17 jun (EFE).- El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha reivindicado este miércoles en València la "épica de la normalidad" frente a los muros, la división y una "política en descomposición que enfrenta a los ciudadanos".

Sémper ha hecho estas declaraciones en su intervención como presentador de la alcaldesa de València, María José Catalá, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, al que también ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

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"La gente está cansada de que la política no hable de cuestiones materiales, de resolver problemas, de que no aceptemos con naturalidad que hay diferentes formas de entender la realidad. Las discrepancias se han de resolver en espacios compartidos; a veces los debates han de ser encendidos, pero no es natural que todo sea choque, sin espacio para el entendimiento", ha añadido.

"Si aceptamos esa furia como normal, si aceptamos el liderazgo de los 'putos amos' y el relato como política material, tendremos un problema", según Sémper.

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Por ello, ha abogado por buscar "liderazgos diferentes", como el que a su juicio encarna Catalá; la "épica de la naturalidad" de "políticos dispuestos a aceptar que el adversario puede tener algo de razón".

"Eso no es debilidad: es audacia, humildad, es la única alternativa a la política en descomposición", ha señalado el portavoz popular. EFE

(foto) (vídeo)

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