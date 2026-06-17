Romper los patrones temporales, una forma de hacer ciudades más sostenibles

Madrid, 17 jun (EFE).- Romper los patrones temporales de una ciudad para que no todas las actividades se muevan a un único ritmo es una manera de avanzar hacia urbes más sostenibles, según se ha expuesto este miércoles en el seminario 'Cronociudades para futuros sostenibles'.

"Por muy importante que sea contar con ritmos coordinados en una población, también lo es romper ciertos patrones temporales insostenibles en el uso de una ciudad o de las cosas", ha defendido el especialista en adaptación al cambio climático Scott Bremer, investigador de la Universidad de Bergen (Noruega).

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El seminario estaba organizado por Time Use Initiative, organización que defiende el derecho al tiempo y fomenta debates sobre la manera en que se organiza colectivamente.

Bremer ha indicado que los ritmos naturales, especialmente la luz, tienen un gran impacto sobre los ritmos sociales de una ciudad.

En una urbe conviven, ha dicho, múltiples 'mundos temporales' y "la sostenibilidad exige que se tengan en cuenta todos ellos para no actuar según un único ritmo, por ejemplo el de la Administración pública, a expensas de otros", como el del mundo natural.

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Que toda la población entre y salga del trabajo, ponga la lavadora, cuide el jardín o salga de vacaciones casi a la vez somete a un considerable estrés los sistemas de agua, de suministro de energía o de transporte, ha explicado.

Los 'mundos temporales' están, además, en constante cambio debido a la globalización, la migración, las cadenas de valor globales y la relación con el medioambiente. Pero hay que coordinarlos, ha admitido, para hacer posible una convivencia en la ciudad: que cualquier habitante sepa que tendrá luz en la calle y un autobús disponible aunque vaya a trabajar de madrugada.

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El reto es encontrar puntos comunes de referencia en los patrones temporales y uno de ellos, ha dicho Bremer, puede ser el horario escolar.

El seminario ha sido presentado por la vicepresidenta de Time Use Initiative, Ariadna Güell, secretaria de Time Network, la alianza internacional que impulsa la implementación de políticas de tiempo en más de 50 ciudades y regiones del mundo. EFE

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