Regularización Ya pide que Marlaska explique en el Congreso las trabas en el procedimiento

Madrid, 17 jun (EFE).- El Movimiento Regularización Ya, una de las plataformas impulsoras de la medida, ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las "graves deficiencias" detectadas en la aplicación del procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes.

Esta plataforma ha registrado ante la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja un escrito para solicitar la comparecencia de Marlaska después de que miles de personas potencialmente beneficiarias estén encontrando "enormes dificultades para obtener la documentación exigida por la normativa dentro de los plazos establecidos".

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Regularización Ya quiere que el ministro dé explicaciones sobre la falta de citas para la toma de huellas, uno de los principales motivos de preocupación, así como sobre las expulsiones de personas que podrían acogerse a la regularización extraordinaria, ha informado en un comunicado.

Ha denunciado que la insuficiencia crónica de citas disponibles para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) podría agravarse considerablemente durante el proceso extraordinario, dado el elevado volumen de personas que deberán completar este trámite en un plazo máximo de un mes desde la concesión de la autorización.

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Además, ha manifestado su indignación por las redadas, los internamientos en centros y los procedimientos de expulsión que afectan a personas potencialmente beneficiarias de la regularización y ha recordado que el Defensor del Pueblo ha recomendado expresamente evitar esas medidas.

Desde el Ministerio del Interior han asegurado que la Policía trabaja permanentemente para agilizar el proceso y ha llevado a cabo operaciones para perseguir fraudes en el sistema de citación. EFE

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