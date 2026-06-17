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PP de Castilla y León pide tranquilidad por la prioridad nacional: es un debate conceptual

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Valladolid, 17 jun (EFE).- La nueva portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha defendido este miércoles que los ciudadanos deben estar tranquilos respecto a la aplicación del principio de la 'prioridad nacional' en el gobierno de coalición con Vox porque es más "un debate conceptual" que lo que representa "desde el punto de vista de los hechos y de la realidad".

En su primera entrevista como portavoz parlamentaria, García ha subrayado a EFE que se trata de un "criterio inspirador" que el PP ha conseguido "descender" a la realidad con la aplicación práctica del arraigo "duradero y verificable" y el empadronamiento para entregar determinadas ayudas públicas, que pasarán los filtros legales de cada una de las convocatorias.

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"En ningún caso se va a apartar, porque no es posible, de la ley ni de la Constitución", ha zanjado García, convencida de que se debe "rebajar un poco el nivel de crítica" sobre el acuerdo de PP y Vox en esta materia, sin convertirla en un concepto "arrojadizo" ni vincularla a posicionamientos racistas o xenófobos, "porque no es así".

No cree que la denominada 'prioridad nacional' sea un término vacío, sino más bien un "concepto amplio que hay que descender": "Habrá convocatorias en la que podamos hablar de españoles, otras de castellanos y leoneses y otras de Zamora, por ejemplo, por poner mi caso, que soy zamorana", ha resumido.

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"Para nosotros los castellanos y leoneses son lo primero", ha contestado la portavoz al ser preguntada por si lo que plantean es más bien una 'prioridad autonómica' o una 'prioridad para empadronados', y no tanto una cuestión sobre extranjería.

García no ve este criterio "ni alarmante, ni novedoso": "Le podemos dar muchas vueltas, pero lo importante es descender a lo que se va a aplicar en la práctica y en la práctica, cuando hablamos de empadronamientos para acceder a determinadas ayudas o subvenciones, etcétera, no es nuevo".

A la hora de aplicar el acuerdo de PP y Vox sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados, que fue el origen de su ruptura en 2024, la portavoz ha rechazado el "barullo" de la política migratoria del Gobierno central, pero ha pedido esperar a que se produzcan nuevos repartos para ver cómo actúa Castilla y León, con sus plazas actuales ya sobrepasadas.

Preguntada por la reforma de la Ley de Violencia de Género, que en la anterior legislatura el PP negoció hasta el último minuto con el PSOE, García ha asegurado que su intención es buscar un acuerdo "lo más amplio posible", para lo que se sentará "con todos", en referencia al PSOE, pero también a Vox.EFE

(foto) (vídeo)

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