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Muere un niño de 3 años tras caer a una piscina en un cortijo de Periana (Málaga)

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Málaga, 17 jun (EFE).- Un menor de 3 años ha fallecido ahogado este miércoles tras caer en la piscina de un cortijo en la localidad malagueña de Periana.

Los hechos han ocurrido sobre las 8.30 horas y ha sido un particular el que ha alertado al 112 de Emergencias Andalucía de que un menor había caído a una piscina, según ha informado a EFE un portavoz del centro de control.

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Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Guardia Civil y los sanitarios del 061, que no han podido hacer nada para salvar la vida del menor.

Fuentes municipales han indicado a EFE que la víctima estaba de turismo rural con su familia en dicho municipio y que eran extranjeros.

Desde el Consistorio han señalado que "hoy es un día profundamente triste para nuestro pueblo" y han trasladado su más sentido pésame a la familia y seres queridos del niño fallecido.

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"No hay palabras capaces de aliviar un dolor tan inmenso, pero sí queremos hacerles llegar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles", han dicho a EFE las fuentes municipales.

"Periana entera comparte vuestra tristeza y os acompaña en el sentimiento ante una pérdida tan dolorosa e injusta", ha escrito el Ayuntamiento en redes sociales.

La causas del suceso ya están siendo investigadas por la Guardia Civil. EFE

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