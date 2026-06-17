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Mónica García acusa al PP "instrumentalizar" el malestar de los profesionales sanitarios

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Madrid, 17 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este miércoles al PP de "instrumentalizar el malestar de los profesionales sanitarios" tras ser preguntada, por sexta vez en el pleno del Congreso, por la diputada Carmen Fúnez si piensa "admitir su fracaso y dimitir" tras un año de movilizaciones sanitarias.

En respuesta a este comentario, la diputada Fúnez ha afirmado que llevará la pregunta a la Cámara Baja "seis, siete veces y las que haga falta" ya que, en su opinión, García tiene el récord de poner contra ella a todo el Sistema Nacional de Salud y le ha recordado que solo tiene el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"Solo cuenta con el apoyo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y sus tramas. Menudos compañeros de viaje para ser candidata a la Comunidad de Madrid", ha enfatizado la diputada popular.

Por su parte, la ministra ha destacado que el Estatuto Marco representa la "primera reforma laboral sanitaria en veinte años", y ha acusado a los populares de "recortar, privatizar y cercenar el Sistema Nacional de Salud".

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Además ha recriminado al PP por "perpetuar durante años" la situación de los profesionales sanitarios en las comunidades autónomas que gobiernan , y les ha reclamado que "hagan su trabajo" por el bien del Sistema Nacional de Salud. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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