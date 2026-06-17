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Más personajes con discapacidad en la ficción audiovisual pero se estancan los LGBTIQA+

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Madrid, 17 jun (EFE).- La presencia de personajes con discapacidad aumentó en las series y películas españolas de 2025 hasta el 5,8 % frente al 3,2 % de 2024, mientras que los roles LGBTIQA+ se han estancado en torno al 10 %, según el último informe del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA).

El observatorio ha presentado este miércoles su séptimo informe ODA, con apoyo del Ministerio de Cultura, que recoge cómo se representan las personas LGBTIQA+, la racialización, la discapacidad, el género, la edad o la clase social tras analizar 2.015 personajes de 125 películas y 91 temporadas de 89 series de ficción.

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Los autores denuncian las "narrativas safari", ya que son autores blancos y privilegiados los que casi siempre muestran a los personajes diversos, han señalado en la presentación el cineasta Afioco Gnecco, la guionista Samia Jahjah, el cineasta Domingo Pisón y Paula Serna, directora de investigación de ODA.

Así, aunque han subrayado el valor de filmes como 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goneaga; 'Sorda', de Eva Libertad; 'Ruido', de Ingride Santos, o 'Miss Carbón', de Agustina Macri, han advertido de la interpretación negativa de la diversidad o la discapacidad en otras tramas.

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Los personajes LGBTIQA+ se han estancado. En 2025 representaron el 10,07 % del total de cines y series, frente al 10,11 % de 2024. El estudio percibe "un aumento en la conexión entre la discapacidad y lo queer, algo que se debe sobre todo "a la asociación entre la bisexualidad y los problemas de salud mental".

"Aunque más del 60 % de los personajes queer son principales, menos de la mitad de ellos tienen una trama relacionada con algo que no tenga que ver con su identidad", lamentan los autores del estudio, que también han detectado un descenso de los personajes racializados.

Los latinos siguen siendo los más representados, con un 40,67 %, aunque son cuatro puntos porcentuales menos que en 2024, si bien aumentan de otros orígenes. Les siguen los personajes negros (23,09 %), árabes (17,41 %), gitanos (8,35 %) y asiáticos (8,65 %).

Respecto de la representación de género, detecta una "dicotomía" en la presencia de mujeres, ya que en cine hay un descenso —un 44,79 % frente al 46,98 % de 2024—, pero en series ha aumentado, pues son el 48,44 % del total, más elevada que el 46,75 % del año anterior.

El edadismo hace su aparición en esta variable: en las más jóvenes el número de mujeres supera al de hombres pero según avanza la edad, los personajes masculinos se hacen más presentes. Las cifras son similares hasta la franja de entre 18 y 30 años, hay una amplia diferencia en la de 30 a 50, y se acrecienta en la de mayores de 50.

Cuando aparecen mujeres mayores de esa edad, suelen ser personajes aislados, salvo excepciones como la serie 'Furia'. La desaparición de la mujer a medida que cumple años está relacionada, según el informe, con la mirada del deseo masculino heterosexual en la representación femenina.

La clase media predomina en las pantallas, ya que engloba al 47,19 % de personajes en las películas y al 48,34 % en las series, concluye el capítulo especialmente desarrollado en esta edición.

Pero la pobreza supone la clase del 21,67 % de los personajes en películas y tan solo el 13,18 % en series, con más ricos en la ficción seriada (el 27,68 %) que en el cine (18,44 %). EFE

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