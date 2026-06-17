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Madrid, mercado clave para la expansión internacional de la NFL

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Madrid, 17 jun (EFE).- Madrid, que acogerá por segundo año consecutivo un partido de la NFL con los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, supone un mercado clave para la expansión internacional de la competición estadounidense como enlace con Europa y América Latina, según reconoció este miércoles Rafael de los Santos, director de la NFL España.

El 8 de noviembre el estadio Santiago Bernabéu acogerá de nuevo un partido de la Liga regular de la NFL. Será la segunda vez que se disputa en España un encuentro oficial tras el partido disputado en 2025 entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

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De esta manera, la NFL continúa expandiéndose. El llamado 'NFL Madrid Game 2026' será uno de los nueve partidos internacionales que la NFL celebrará esta próxima temporada fuera de Estados Unidos, siendo el resto de sedes Melbourne (Australia), París (Francia), Londres (Inglaterra), Múnich (Alemania), Ciudad de México y Río de Janeiro (Brasil).

"Madrid es imbatible por muchos motivos pero uno es por la capacidad de albergar grandes eventos. Eso para la NFL nos resultó muy llamativo. Además, España tiene un mercado muy importante y la NFL no podía perder esa oportunidad. Hay una conexión entre Estados Unidos, Europa y América Latina con Madrid y, por tanto, es un mercado clave para la expansión", señaló Rafael de los Santos durante el Madrid Sport Summit.

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"El año pasado, la visión de ver el estadio Santiago Bernabéu con otra decoración tuvo mucho impacto. Muchos de los presidentes de los equipos lo vieron y quedaron impresionados", comentó el directivo de la NFL, consciente de que otro de los atractivos para el alcance internacional fue adecuar el horario a uno más accesible para el público de otros hemisferios.

"Queremos ser los más accesible a todo el mundo y acomodarnos a la franja horaria que estamos. Tenemos nueve partidos fuera de Estados Unidos y el objetivo es tener el mayor alcance posible", apuntó.

A su lado estuvo Sonia Cea, concejala delegada de Deportes del ayuntamiento de Madrid, que subrayó la importancia de apostar con hechos por el lema que tienen en el consistorio.

"Nosotros siempre decimos que en Madrid hay que ir de la base al cielo de los grandes eventos pero que esos eventos reporten en la base de la pirámide. En este caso hemos firmado dos años más uno con la NFL porque creemos que Madrid va a ser una base de desarrollo para el futuro de la competición", dijo.

"Desde el principio funcionó muy bien, se respiró mucha NFL en la ciudad, había muchas ganas y la repercusión fue estupenda. Eso demuestra que quien prueba Madrid repite. Y para nosotros también es importante el legado que van a dejar los eventos. Empezamos a desarrollar una escuela de fútbol americano y también estamos apostando por el flag football. Hay que impactar en la base de Madrid", subrayó. EFE

(foto)(vídeo)

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