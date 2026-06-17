Espana agencias

La victoria de Haití sobre Brasil que no aparece en los libros de historia

Guardar
Google icon

Carlos Meneses

Newark (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Una hazaña olvidada en el cajón de las estadísticas. Haití puede decir con orgullo que una vez derrotó a la selección brasileña. Pocos recuerdan aquella gesta, ocurrida en la Copa del Caribe de 1999, en Trinidad y Tobago.

PUBLICIDAD

De ese partido de recuerdo inolvidable para los haitianos quedan apenas registros y las referencias son escasas.

En la mayoría de las plataformas, el cara a cara entre ambas selecciones, que se enfrentan este viernes en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, se reduce a tres enfrentamientos: dos amistosos (1974 y 2004) y uno en la Copa América Centenario 2016.

PUBLICIDAD

Todos ellos se saldaron con goleadas para la Canarinha por 4-0, 6-0 y 7-1.

Pero hay uno más: 8 de junio de 1999. Martes. Estadio Dr. João Havelange Centre of Excellence, a las afueras de Puerto España. Haití se enfrenta a Brasil en el Grupo B de la fase final de la Copa del Caribe.

Resultado final: 4-3 a favor de los Granaderos. Los datos básicos están ahí, pero los detalles del encuentro presentan inconsistencias según las fuentes que se consulten.

"Si uno busca un poco, creo que se puede encontrar alguna información", afirma a EFE Gómez Don Laleau, ferviente aficionado al fútbol y fundador del club Little Haiti FC, una organización sin ánimo de lucro radicada en Miami que ayuda a los jóvenes de su comunidad.

Algunas bases de datos sostienen que se llegó 0-0 al descanso, otras, que Michel Gabriel adelantó a los caribeños en la primera mitad. Pero el resultado está claro: 4-3. Y hay fotos, pocas, pero las hay. En una de ellas los jugadores brasileños están arrodillados, desconsolados, sobre el césped.

¿Pero qué hacía Brasil en la Copa del Caribe? Jugar por invitación.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aceptó el convite, pero llevó a un equipo repleto de jóvenes de categorías inferiores. Nada de los Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos que tres años después conquistarían el pentacampeonato mundial.

Más cerca que aquel Mundial de Corea y Japón 2002 estaba la Copa América de Paraguay 1999.

De hecho, los periódicos brasileños Folha de São Paulo y O Globo destacan en sus ediciones impresas del día siguiente la victoria por 3-1 de la Brasil del entonces técnico Vanderlei Luxemburgo sobre Holanda en un amistoso preparatorio en Goiânia que terminó con cinco expulsados.

Pero ni rastro de los jóvenes brasileños de esa Copa del Caribe, entre los que se encontraban Luisão, Edu Dracena, Fábio Rochemback (exjugador del FC Barcelona), Alessandro Salvino, Marcinho, Ewerthon, Juliano Vicentini, entre otros.

"Lo que me sorprendió era su fuerza física. Estábamos jugando contra una selección absoluta. Eran más fuertes, más adultos y más rápidos que nosotros", relató Vicentini, actualmente técnico en la base del Red Bull Bragantino, en una entrevista a TV Globo.

Al final, Brasil fue eliminado y Haití pasó a semifinales, donde terminaría cayendo ante Trinidad y Tobago, a la postre campeón.

Sin embargo, Don Laleau está centrado ahora en el presente. Haití participa en una fase final de un Mundial 52 años después y el viernes se enfrenta al Brasil de Carlo Ancelotti.

Explica que la nutrida comunidad haitiana de Miami lo está viviendo con intensidad.

"Algunas personas lloran, otras celebran este gran hito porque es algo extraordinario que no debería estar pasando (...) La gente simplemente vive y respira fútbol", afirmó.

Y completa: "Estamos orgullosos de nuestra nación, señor. Guiamos a nuestra nación temerosa. Así que la gente no puede impedirnos creer en nuestro valor, en lo que podemos lograr y en lo que podemos hacer. Así que sí, la comunidad está entusiasmada".

Brasil, cuidado, Haití quiere repetir proeza en Filadelfia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

La estadounidense Sydney Shaw, nuevo refuerzo del Baxi Ferrol

Infobae

Yasin Ayari, el vikingo de sangre tunecina que deslumbró con dos goles y una disculpa

Infobae

La suiza Caluori, nueva corredora del Movistar

Infobae

La brasileña Ceci ficha por el Fundación Cajasol Esquimo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles