La superficie quemada en España supera ya las 39.000 hectáreas, el triple que hace un año

Madrid, 17 jun (EFE).- La superficie forestal quemada en España en lo que va de año supera ya las 39.000 hectáreas (39.296 hectáreas, en concreto), el triple que en el mismo periodo de 2025, cuando se situó en 12.625 hectáreas, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

El número de incendios, 254 hasta ahora, también triplica el registrado en las mismas fechas del año pasado (76), de acuerdo con los datos de esta plataforma, integrada en el programa Copernicus de la Unión Europea (UE).

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En la última semana, se han contabilizado 7 incendios, con una superficie quemada de 1.347 hectáreas, frente a los 6 incendios y 2.638 hectáreas en igual periodo de 2025.

La semana del 4 al 10 de junio fue especialmente virulenta, con 5.949 hectáreas carbonizadas, cuatro veces más que en las mismas fechas del año pasado (1.443 hectáreas).

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La superficie quemada hasta ahora (39.296 hectáreas) duplica la media del periodo 2006-2025 (16.356 hectáreas), aunque está lejos del peor año de ese lapso (65.793 hectáreas).

En los últimos días se han declarado incendios en puntos de Andalucía (Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba), Galicia (A Coruña, Ourense y Lugo) y Cataluña (Lleida).

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Uno de los más relevantes fue el declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva), ya extinguido, que ha carbonizado más de 5.000 hectáreas de ese municipio y de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

El Ministerio para la Transición Ecológica también ha actualizado sus datos sobre incendios forestales, aunque el periodo analizado va desde el 1 de enero hasta el 7 de junio.

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En ese plazo, la superficie quemada ascendía a 31.292 hectáreas, el triple que en igual periodo de 2025 (10.810 hectáreas).

Según los datos del Ministerio, la extensión carbonizada está por encima de la media de los últimos años (27.150 hectáreas en las mismas fechas).

Hasta el 7 de junio se habían registrado 8 grandes incendios en España, el doble de la media (4).

A estas alturas de 2025 solo se había contabilizado un incendio de gran magnitud, aunque el verano posterior fue muy negativo, especialmente el mes de agosto.

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Los ocho grandes incendios de este año aún están por debajo de los 15 registrados en el mismo periodo de 2023.

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, aún provisionales, proceden de las comunidades autónomas. EFE

(Infografía)