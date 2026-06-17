Espana agencias

La superficie quemada en España supera ya las 39.000 hectáreas, el triple que hace un año

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- La superficie forestal quemada en España en lo que va de año supera ya las 39.000 hectáreas (39.296 hectáreas, en concreto), el triple que en el mismo periodo de 2025, cuando se situó en 12.625 hectáreas, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

El número de incendios, 254 hasta ahora, también triplica el registrado en las mismas fechas del año pasado (76), de acuerdo con los datos de esta plataforma, integrada en el programa Copernicus de la Unión Europea (UE).

PUBLICIDAD

En la última semana, se han contabilizado 7 incendios, con una superficie quemada de 1.347 hectáreas, frente a los 6 incendios y 2.638 hectáreas en igual periodo de 2025.

La semana del 4 al 10 de junio fue especialmente virulenta, con 5.949 hectáreas carbonizadas, cuatro veces más que en las mismas fechas del año pasado (1.443 hectáreas).

PUBLICIDAD

La superficie quemada hasta ahora (39.296 hectáreas) duplica la media del periodo 2006-2025 (16.356 hectáreas), aunque está lejos del peor año de ese lapso (65.793 hectáreas).

En los últimos días se han declarado incendios en puntos de Andalucía (Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba), Galicia (A Coruña, Ourense y Lugo) y Cataluña (Lleida).

Uno de los más relevantes fue el declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva), ya extinguido, que ha carbonizado más de 5.000 hectáreas de ese municipio y de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

El Ministerio para la Transición Ecológica también ha actualizado sus datos sobre incendios forestales, aunque el periodo analizado va desde el 1 de enero hasta el 7 de junio.

En ese plazo, la superficie quemada ascendía a 31.292 hectáreas, el triple que en igual periodo de 2025 (10.810 hectáreas).

Según los datos del Ministerio, la extensión carbonizada está por encima de la media de los últimos años (27.150 hectáreas en las mismas fechas).

Hasta el 7 de junio se habían registrado 8 grandes incendios en España, el doble de la media (4).

A estas alturas de 2025 solo se había contabilizado un incendio de gran magnitud, aunque el verano posterior fue muy negativo, especialmente el mes de agosto.

Los ocho grandes incendios de este año aún están por debajo de los 15 registrados en el mismo periodo de 2023.

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, aún provisionales, proceden de las comunidades autónomas. EFE

(Infografía)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Medios aéreos y terrestres para sofocar un incendio en Carboneras (Almería)

Infobae

Zapatero niega ante el juez que haya ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra

Infobae

Trasladan a Madrid a los arrestados en Bizkaia relacionados con Hizbulá

Infobae

Sánchez aguanta el chaparrón en el Congreso mientras Zapatero declara en la audiencia

Infobae

La escolta estadounidense Lexi Donarski, quinto fichaje del Cadí La Seu

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4