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La línea ferroviaria Huelva-Sevilla, apta para la circulación tras finalizar las obras

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Huelva, 17 jun (EFE).- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este miércoles del fin de las obras llevadas a cabo en la línea Sevilla-Huelva desde el pasado 29 de mayo, por lo que la infraestructura ha quedado "apta" para la circulación.

Las obras se han realizado entre las estaciones de San Juan del Puerto-Moguer y Alamillo y se enmarcaban en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

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La finalización de estos trabajos estaba prevista para el pasado domingo, si bien el lunes se informó de la prórroga hasta este miércoles.

Por su parte, desde Renfe han indicado a EFE que la entrega de los trabajos ha permitido recuperar el tráfico ferroviario y poner fin al plan de transporte alternativo por carretera que ha venido prestando durante las últimas semanas.

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Hasta el pasado domingo, Renfe había programado 618 autobuses para garantizar la movilidad de todos los viajeros para los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva, Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid, así como de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas.

Durante este periodo, los viajeros de los ocho trenes diarios de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, han realizado por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias.

Renfe programó inicialmente 408 servicios de autobús para garantizar este servicio en el recorrido directo Sevilla-Huelva y otros con parada en todas las estaciones intermedias del recorrido. Los viajeros con origen/destino Niebla o San Juan del Puerto procedentes de Sevilla o Huelva se desplazaron en taxis.

También durante este periodo, se programó un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de todos los servicios entre Huelva y Madrid. Los viajeros realizaron en tren habitual (Alvia e Intercity) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 210 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado. EFE

lra/bfv/sgb

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