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La escolta Madison Conner, cuarto fichaje del Spar Girona

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Girona, 17 jun (EFE).- La escolta estadounidense Madison Conner, de 22 años y 1,80 metros, se ha convertido este miércoles en el cuarto fichaje del Spar Girona para la próxima temporada, según ha anunciado el club presidido por Marc Gasol.

La jugadora norteamericana llegará a Fontajau procedente del Ingeniería Ambiental Estepona, una de las revelaciones del curso en la Liga Femenina Endesa, después de destacar por su aportación ofensiva, con una media de 14,7 puntos (40,7% en triples) en 29 partidos.

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El comunicado del club destaca que Conner, de 22 años y 180 centímetros, llega a Fontajau desde el CAB Estepona y "consolidada como una de las grandes referentes ofensivas de la Liga Femenina Endesa".

Antes de dar el salto a Europa, la escolta se formó en la liga universitaria estadounidense (NCAA) en la Universidad de Arizona (2021-2023) y en la Universidad Cristiana de Texas (2023-2025), donde explotó ofensivamente con unos registros de 19,2 y 14,4 puntos, respectivamente.

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En 2025 fue seleccionada en la posición 29 del 'draft' de la WNBA por las Seattle Storm, pero no llegó a debutar en la competición.

El director deportivo del Spar Girona, Pere Puig, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que Conner es "una gran tiradora" y ha completado "un final de temporada excelso desde la línea de tres".

"Es muy completa. Hacía tiempo que no teníamos una especialista como ella. Seguro que nos hará disfrutar muchísimo en Fontajau", ha afirmado Puig.

Conner, que tiene el récord absoluto de triples en un partido de la Liga Femenina Endesa con 12 en 19 intentos, es el cuarto fichaje del equipo entrenado por Roberto Íñiguez después de las bases Juana Camilión e Iyana Martín, y la interior Tilbe Senyurek. EFE

asm/xsf/jpd

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