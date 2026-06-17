La defensa alega que Granados era el "objeto de caza" del caso Púnica y pide su absolución

Madrid, 17 jun (EFE).- El abogado Javier Vasallo ha pedido en el juicio de Púnica la absolución del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados al estimar que está acusado porque era el "objeto de caza" en este caso de corrupción política relacionada con el PP sin que haya pruebas contra él.

Durante su informe final en la vista Javier Vasallo ha estimado "absurdo" que se le haya hecho pasar en esta causa a su representado como "el todopoderoso que estaba en todo lo relacionado con la Comunidad de Madrid por encima de la presidenta, Esperanza Aguirre, y del vicepresidente, Ignacio González, porque todo lo que era Púnica era Granados".

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La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio, en el que se sientan en el banquillo Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños.

Están acusados de contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados desde la época en la que este era alcalde de Valdemoro (Madrid), según la Fiscalía, que ha pedido tres años de prisión para el exconsejero por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en contratación pública.

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Este miércoles han seguido exponiendo sus informes finales los abogados defensores de los acusados, que piden la absolución para todos, entre ellos el letrado de Granados.

Javier Vasallo ha acusado de falta de rigor las acusaciones contra Granados y ha alegado que "todo valía contra él porque había que justificar los dos años y nueve meses que estuvo en prisión provisional, un récord".

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"Han pasado procedimientos desde el año 2014 de distinta índole política en los que ningún político sufrió dos años y nueve meses de prisión preventiva", ha añadido.

El letrado ha agradecido a la fiscal "por haber tenido la valentía" de retirar la acusación contra Granados en relación con las adjudicaciones del Ayuntamiento de Ciempozuelos aunque estima que también debió hacerlo respecto a las de Valdemoro.

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Al respecto ha recordado que todos los testigos coincidieron en que desde que Granados dejó la alcaldía de Valdemoro en 2003 "no participó en nada" del ayuntamiento ni influyó para beneficiar a José Luis Huerta en adjudicaciones.

Granados también está acusado de influir para que la Consejería de Cultura subvencionase en 2007 con 225.000 euros a José Luis Huerta para que organizara el concierto 'Nights of te Proms', que se celebró el 31 de marzo de ese año en el Palacio de los Deportes de Madrid y de que la Fundación Arpegio, que el acusado presidía, firmara con el empresario un convenio de patrocinio del evento por otros 139.200 euros.

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Vasallo ha considerado que si la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad de Madrid creen que el contrato de la subvención era ilegal "debieron acusar" en todo caso al entonces consejero de Cultura, Santiago Fisas.

Ha recordado que Santiago Fisas testificó que su Consejería firmó el contrato, que no tiene nada que ver con Granados y que no habló con él para ello.

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"De dónde se saca la Comunidad de Madrid que Granados tenía una competencia superior o una jerarquía sobre un consejero de Cultura, que además había sido traído directamente por la presidenta, Esperanza Aguirre; cómo le va a exigir la firma de algo", ha preguntado Vasallo

Y respecto al convenio de patrocinio firmado por la Fundación Arpegio con Huerta ha destacado que se formalizó "con los mismos criterios que se están manteniendo ahora por la Comunidad de Madrid".

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Tampoco considera probado Vasallo que Huerta pagara a Granados fiestas privadas ni que su representado urdiera con el empresario que cobraría con fondos públicos de ayuntamientos servicios que prestó para eventos del PP incluyéndolos como pagos en el marco de los contratos que se le adjudicaban para las fiestas locales.

En cuanto a los eventos políticos el letrado ha dicho que "se acusa a Granados solo porque es el presidente honorífico del PP de Valdemoro o porque era el secretario general del partido en la Comunidad de Madrid". EFE

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