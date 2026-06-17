Juan Carlos I llega a Galicia en su tercera visita de 2026

Vigo, 17 jun (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para realizar su tercera visita de 2026 a la comunidad autónoma, en donde tiene previsto salir a navegar a partir del viernes.

El padre de Felipe VI ha viajado en un avión privado procedente del aeropuerto de Cascais, en Portugal, al igual que en mayo, y ha aterrizado en el de Peinador, en Vigo, con un ligero retraso -diez minutos- sobre el horario previsto, las 12:30 horas.

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Como suele ser habitual, su anfitrión en Galicia, el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos, le ha esperado en la pista con su vehículo, al que se ha subido el ex jefe del Estado después de descender por la escalera de la aeronave.

Desde Vigo, donde su hijo estuvo a finales de mayo para celebrar los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas -deslucidas al no poder operar las aeronaves ni los paracaidistas por las condiciones atmosféricas-, el rey emérito se traslada a la localidad turística de Sanxenxo (Pontevedra), donde se alojará en el entorno de la playa de Nanín.

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Anteriores visitas a Galicia

La primera visita de Juan Carlos I a Galicia este año se produjo en abril, después de que tuviera que cancelar en marzo un viaje previsto a Sanxenxo por la situación en Oriente Medio, que afectaba a los vuelos desde Abu Dabi.

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En esa ocasión, antes de llegar a Vigo, pasó por Vitoria para acudir a la clínica de Eduardo Anitua, donde suele someterse a revisiones médicas.

Ya en Sanxenxo, siguió la competición de la Liga Nacional de la clase 6 metros, aunque no compitió a bordo del Bribon: presenció las regatas desde una embarcación auxiliar, acompañado en varios momentos por la infanta Elena. El Bribon acabó imponiéndose en el trofeo Xacobeo.

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Ese desplazamiento gallego se enmarcó, además, en una agenda pública más amplia ya que en las semanas previas, Juan Carlos I había reaparecido en Sevilla junto a la infanta Elena en la corrida de reaparición de Morante de la Puebla; después se desplazó a Cascais y recibió en la Asamblea Nacional francesa un premio vinculado a sus memorias, tituladas Reconciliación, escritas junto a Laurence Debray.

Apenas un mes después de su estancia anterior, regresó para seguir la tercera serie del VIII Circuito Liga Española para embarcaciones de la clase 6M.

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Al igual que en abril, no participó activamente en la regata con el Bribon y siguió la competición desde una embarcación auxiliar.

En esa estancia de mayo también recibió visitas de la infanta Elena y de su nieta Victoria Federica en Sanxenxo, además de su sobrina Simoneta Gómez-Acebo. EFE

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