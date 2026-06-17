Italia regresará a la competición oficial en la Liga de Naciones en Roma

Roma, 17 jun (EFE).- La selección italiana de fútbol comenzará su participación en la Liga de Naciones, su primera competición oficial tras quedarse fuera del Mundial, el próximo 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma frente a Bélgica, según informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en un comunicado.

La UEFA confirmó el calendario del Grupo A1 de la Liga A, en el que la "Azzurra" se medirá además a Turquía y a Francia y completará un primer tramo de competición con cuatro partidos en apenas once días, hasta el 5 de octubre.

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Tras el estreno en Roma ante Bélgica, Italia viajará el 28 de septiembre para enfrentarse a Turquía en una sede aún por determinar, antes de visitar el 2 de octubre a Francia en el Stade de France de Saint-Denis.

El primer ciclo de partidos se cerrará con el encuentro en casa, en Bolonia, frente a Turquía el 5 de octubre, mientras que la segunda parte se disputará los días 12 y 15 de noviembre.

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Además, se da la circunstancia de que los dos primeros partidos como local se jugarán ante rivales que ya visitaron recientemente Roma y Bolonia, respectivamente.

En su último precedente en el Estadio Olímpico, Italia empató 2-2 precisamente ante Bélgica en octubre de 2024, mientras que su encuentro más reciente en Bolonia fue un 0-0 frente a Turquía en junio del mismo año.

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El formato de la competición establece que los dos primeros clasificados del grupo accederán a los cuartos de final, mientras que el último descenderá a la Liga B.

El tercero disputará una eliminatoria de promoción contra un segundo clasificado de la Liga B.

En la última edición de la Liga de Naciones, Italia logró avanzar a la fase eliminatoria, pero fue eliminada en los cuartos de final por Alemania.

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-- Así quedaría el calendario de Italia:

- 25 septiembre 2026: Italia–Bélgica (Roma, Italia)

- 28 septiembre 2026: Turquía–Italia (sede por confirmar)

- 2 octubre 2026: Francia–Italia (Saint-Denis, Francia)

- 5 octubre 2026: Italia–Turquía (Bolonia, Italia)

- 12 noviembre 2026: Italia–Francia (sede por confirmar)

- 15 noviembre 2026: Bélgica–Italia (Bruselas, Bélgica). EFE