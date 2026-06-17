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Haaland, goleador en su debut como Messi y Kane, lo que no lograron Cristiano y Mbappé

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Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- Erling Haaland no defraudó a las expectativas, marcó en su debut mundialista y siguió la senda de Lionel Messi y Harry Kane, que también anotaron en su estreno en una Copa del Mundo, lo que no pudieron lograr Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

“Diría que estoy entre los mejores, pero no creo haber marcado la mayor cantidad de goles esta temporada. Estadísticamente, no, no lo soy. Harry Kane y Mbappé marcaron más goles que yo, así que no”, dijo Haaland, tras marcar dos de los cuatro goles con los que su selección derrotó a Irak.

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El atacante noruego, de 25 años, prácticamente ha calcado el estreno de Kane, que como él debutó mayor (con 24 años y 325 días) y marcó dos goles frente a Túnez, en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Messi, mientras, tampoco desaprovechó su primera ocasión, de la que se cumplen 20 años. Fue tras salir al campo en el segundo tiempo ante Serbia y Montenegro.

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Un estreno goleador en su primer partido en un Mundial que no tuvieron ni Pelé, ni Maradona, ni Cristiano ni Mbappé. Todos, no obstante, anotaron en su segundo partido en una Copa del Mundo.

Pelé fue decisivo contra Gales y se convirtió en el jugador más joven en marcar en un Mundial (17 años y 239 días), récord que mantiene.

Maradona, también a la segunda intentona, logró un doblete en la goleada a Hungría (4-1), en la fase de grupos del Mundial de España'82, en Alicante. Tenía 21 años.

Cristiano, sin suerte ante Angola en su debut, en el Mundial de Alemania 2006, marcó frente a Irán, también con 21 años; y Mbappé también tuvo que esperar al segundo encuentro para marcar el único gol en el partido de Perú, rompiendo una plusmarca de precocidad de la selección francesa (19 años y 183 días).

Con una increíble marca goleadora con la selección noruega (57 goles en 51 partidos) Haaland está dispuesto a entrar en la carrera por ser el máximo goleador del torno de México, Canadá y Estados Unidos, en la que de momento le aventaja Messi, gracias al triplete logrado frente a Argelia. EFE

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