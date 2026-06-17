Fiscal mantiene 27 años para la principal acusada de trata de seres humanos en Valladolid

Valladolid, 17 jun (EFE).- El fiscal ha mantenido la petición de veintisiete años de prisión para la principal encausada en el juicio que se sigue en Valladolid por trata de seres humanos, ha sostenido nueve años de prisión para otros dos procesados, respectivamente, y ha rebajado de 18 a diez años la petición para el cuarto acusado.

La vista oral, en la que las defensas han demandado la absolución, se ha desarrollado en la Audiencia de Valladolid durante tres sesiones por hechos ocurridos al menos desde marzo de 2022 y hasta finales de diciembre de 2023.

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El acusador público, al exponer su informe final, ha considerado que existe una prueba "ingente" para condenar a los procesados y ha descrito la trata como un delito que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas.

En este caso consiste en sacar a un persona de su país de origen para explotarla sexualmente, una situación que origina desarraigo y desvalimiento en las víctimas, que no conocen a nadie en su nuevo lugar de residencia, están obligadas a pasar por lo que se les impone y carecen de medios económicos básicos para tomar decisiones.

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Se da un engaño y abuso de las circunstancias de necesidad o vulnerabilidad de las víctimas con la finalidad de su explotación sexual y en las tres que declararon en el juicio como testigos protegidos se puso de manifiesto una operativa similar, sin que ellas se conozcan de nada, ha especificado.

Los cuatro acusados, que solo han respondido a sus abogados, han negado que cometieran los hechos que se les imputan.

La principal procesada ha explicado que ella ayudó prestando dinero a personas con el pago del viaje para desplazarse desde su país a España y ha rechazado que ejerciera un control sobre ellas hasta el punto de que ni siquiera se podían bañar como dijo una testigo protegida.

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"Es absurdo", ha subrayado la acusada, quien ha concretado que les compraba billete de ida y vuelta y ha negado que les retirara el pasaporte.

"No soy un monstruo como me han puesto", ha recalcado la procesada.

El fiscal demanda para K.J.O.B. veinticuatro años de prisión por tres delitos de trata de seres humanos, un año por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos años por pertenencia a grupo criminal.

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Para otro procesado, E.D.A.B., solicita ocho años por trata de seres humanos -antes de rebajar la petición de pena demandaba dieciséis años por dos delitos de este tipo- y dos años por un delito de grupo criminal.

Para cada uno de los otros dos encausados, la Fiscalía demanda siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos y dos años por el delito de grupo criminal. EFE

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