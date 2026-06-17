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FIFA instalará en México, de la mano del BID, 8 minicanchas en zonas urbanas y rurales

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Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La FIFA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han lanzado el programa FIFA Arena en México, que prevé instalar ocho minicanchas en comunidades urbanas y rurales del país antes de finales de 2026, en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado de la entidad la capacidad del fútbol para "unir a las personas, generar esperanza y crear oportunidades", y subrayó que el proyecto crea espacios seguros e inclusivos para niñas, niños, jóvenes y familias.

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El programa combinará infraestructura deportiva con actividades de educación, inclusión social y prevención de la violencia, con especial atención a la participación de niñas y adolescentes.

Las instalaciones serán espacios públicos y acogerán fútbol base, torneos locales y proyectos comunitarios.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la FIFA por que el impacto de los grandes eventos perdure más allá de la competición, detalla. EFE

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