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Feijóo presidirá un encuentro matinal con militantes del PP el sábado en Sueca (Valencia)

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València, 17 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá el próximo sábado un almuerzo matinal con militantes del partido en la localidad valenciana de Sueca, según han informado a EFE fuentes del PP.

El almuerzo, organizado por el presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, contará también con la presencia del president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

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La cita se producirá en un salón de eventos de la localidad, tras la celebración a las 9:30 horas de la junta directiva del PP provincial. EFE

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