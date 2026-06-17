Feijóo presidirá un encuentro matinal con militantes del PP el sábado en Sueca (Valencia)

València, 17 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá el próximo sábado un almuerzo matinal con militantes del partido en la localidad valenciana de Sueca, según han informado a EFE fuentes del PP.

El almuerzo, organizado por el presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, contará también con la presencia del president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

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La cita se producirá en un salón de eventos de la localidad, tras la celebración a las 9:30 horas de la junta directiva del PP provincial. EFE