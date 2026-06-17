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Feijóo llama "cobarde" a Sánchez por "amordazar" al Parlamento y el presidente sitúa de nuevo los comicios en 2027

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "cobarde" al jefe del Ejecutivo por "amordazar" al Parlamento después de que PSOE y Sumar hayan vetado votar sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts en la que se pedía convocar elecciones. En su réplica, Pedro Sánchez ha acusado al jefe de la oposición de ser "un torquemada de la vida" y ha reiterado que las generales se celebrarán en 2027.

El choque entre Feijóo y Sánchez ha tenido como telón de fondo esa decisión de PSOE y Sumar de unir sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de este jueves las enmiendas de PP y Junts para poner fin a la legislatura y convocar comicios alegando que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo. El PP, que calificó de "arbitraria" esa decisión, ya avanzó que no descarta llevar ese veto al Tribunal Constitucional.

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En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que este jueves tenían derecho a votar la continuidad de la legislatura --con esas enmiendas que se habían presentado a una moción del Grupo Popular--, pero ha afirmado que el presidente del Gobierno "es un cobarde" y tiene "miedo a la democracia".

FEIJÓO A SÁNCHEZ: "ÁNIMO, PEDRO"

"Ya no es que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: Ánimo, Pedro", ha espetado Feijóo a Sánchez.

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Feijóo ha cargado contra Sánchez por la corrupción, recordando que el lunes su esposa, Begoña Gómez, "volvía al juzgado" y este miércoles "por primera vez" un expresidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) "está delante de un juez acusado por seis graves delitos de corrupción".

"El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral", ha enfatizado, para preguntar a Sánchez si Zapatero sigue contando con todo su apoyo o ya va a empezar a decir que actuaba por su cuenta porque ése siempre es su "guión": "Primero, bulo. Después, la conspiración y cuando no hay escapatoria, era alguien que actuaba por su cuenta".

Asimismo, el jefe de la oposición ha vinculado al presidente del Gobierno con la exmilitante socialista Leire Díez y las "cloacas", ya que, según le ha dicho, las pagaba "su partido", las dirigía "su número dos", y todo se hacía para "defender a 'P.S'". "El objetivo era defenderlo a usted y usted no se enteraba de nada", ha exclamado con ironía, para afirmar que los argumentarios de Sánchez "cada día son más ridículos".

Es más, ha dicho que ahora entienden por qué el PSOE "lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica" como, según ha dicho, el Gobierno llama a Leire Díez. "¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo?", ha proclamado, para añadir que Sánchez será recordado como el presidente "con más sospechas de corrupción de la democracia española".

SÁNCHEZ SE REFIERE A FEIJÓO COMO "UN TORQUEMADA DE LA VIDA"

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no deja de sorprenderle "la atalaya moral" desde la que Feijóo "se convierte en un torquemada de la vida" cuando, según ha recalcado, fue designado presidente del PP "para tapar la corrupción de la señora Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid, y está "sentándose en la sede de un edificio financiado en B".

Dicho esto, Sánchez ha garantizado que las elecciones "se van a celebrar" pero ha señalado que "la pregunta no es esa" sino qué país "se va a presentar en 2027 respecto a 2018" y si es "un mejor país o un peor país".

"Indiscutiblemente es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad", ha dicho a la bancada del Grupo Popular, al que ha acusado de votar en contra de medidas que ha llevado el Gobierno al Parlamento como la revalorización de las pensiones o el escudo social.

"La degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara", ha aseverado Sánchez, para echar en cara al PP que se haya convertido en una oposición "destructiva" y vote "sistemáticamente en contra" de todo aquello que beneficie a la ciudadanía.

ANUNCIA UN NUEVO DECRETO LEY ANTICRISIS PARA FINALES DE JUNIO

Dicho esto, el presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán.

Según ha explicado, será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", que estará pendiente del recorrido del anuncio de nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Además, ha dicho que el Gobierno ya está hablando con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios y espera que esta vez se sume el PP para garantizar su aprobación.

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