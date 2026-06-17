El Tribunal Constitucional simplifica la presentación telemática de recursos de amparo

Madrid, 17 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha habilitado un sistema que simplifica la presentación de los recursos de amparo al integrar en un único documento "online" tanto el actual formulario como la demanda.

Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de septiembre y reemplaza la anterior normativa que regulaba estos procedimientos telemáticos, según ha informado este miércoles el TC en un comunicado.

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Con el nuevo sistema, los profesionales del derecho accederán a una aplicación tras identificarse con certificado digital, en la que los abogados podrán generar y los procuradores presentar estas demandas de amparo, así como consultar en una carpeta las presentadas y las que están en proceso de redacción.

Además, el TC dispone en su página web de una guía práctica para facilitar la redacción y presentación de los recursos de amparo. EFE