El técnico Pere Romeu renueva hasta junio de 2028

Barcelona, 17 jun (EFE).- El Barcelona y Pere Romeu, entrenador del primer equipo de fútbol femenino, han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, según ha informado este miércoles el club catalán.

Romeu se hizo cargo del equipo hace dos temporadas (junio de 2024), en sustitución de Jonathan Giráldez, y en este periodo la entidad azulgrana ha conquistado ocho de los nueve títulos en juego, entre ellos la cuarta Liga de Campeonas femenina conquistada por el Barça hace unas semanas en Oslo (Noruega).

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El técnico azulgrana, en una etapa marcada por la austeridad económica, ha decidido apostar por el talento de La Masia, con la inclusión de jóvenes jugadoras, entre ellas Clara Serrajordi y Aicha Cámara, que han tenido irrupción directa en el primer equipo y la primera de ellas incluso ha debutado con la selección española absoluta.

Además, también ha apostado por un modelo deportivo de excelencia que le ha dado resultados positivos. El acto oficial de la firma tendrá lugar en los próximos días en el despacho del presidente del Club y, posteriormente, el entrenador atenderá a los medios de comunicación.

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En los próximos días se espera también el anuncio de la renovación de la extremo noruega Caroline Graham Hansen, una de las jugadoras determinantes del panorama futbolístico mundial.

Por contra el Barça perderá a Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle, que han decidido cambiar de aires con el final de la temporada. Tampoco se espera que continúe en el equipo Salma Paralluelo, que no ha respondido a la oferta de renovación y finaliza contrato este 30 de junio. EFE

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