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El PP lleva al Senado una moción para pedir elecciones a Sánchez tras el veto de PSOE y Sumar en el Congreso

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El PP llevará al Senado su exigencia de elecciones generales al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que PSOE y Sumar hayan vetado sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts pidiendo poner fin a la legislatura y convocar las generales, según han indicado fuentes de la dirección del partido.

Este martes, PSOE y Sumar unieron sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de este jueves las enmiendas de PP y Junts para que se disuelvan las Cortes y se convoquen comicios alegando que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo. Los 'populares', que calificaron de "arbitraria" esa decisión, ya han anticipado que no descartan llevar ese veto al Tribunal Constitucional.

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Desde 'Génova' han avanzado que han incluido esa petición de elecciones en una moción que ya han registrado en el Senado, una cámara en la que la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con una holgada mayoría absoluta. "Lo que no quieren que se vote en el Congreso se va a votar en el Senado", han recalcado fuentes del PP.

GÉNOVA CREE QUE SE "ACRECIENTA LA DISTANCIA" DE JUNTS CON EL GOBIERNO

Además, fuentes del equipo de Feijóo creen que el veto a esa enmienda pidiendo elecciones que presentó también Junts "acrecienta la distancia" de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios y "no es una buena noticia" si el Gobierno quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

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Este martes la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, enmarcó en la "casualidad" que PP y Junts coincidieran al presentar una enmienda similar pidiendo elecciones. "No hay un acercamiento de PP y Junts sino un distanciamiento de Junts con el Gobierno", han añadido las fuentes consultadas.

FEIJÓO LLAMA "COBARDE" A SÁNCHEZ POR "AMORDAZAR" AL PARLAMENTO

En la sesión de control al Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "cobarde" al jefe del Ejecutivo por "amordazar" al Parlamento después de que PSOE y Sumar hayan vetado esas enmiendas pidiendo elecciones

"Ya no es que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: Ánimo, Pedro", ha espetado Feijóo a Sánchez.

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que las elecciones "se van a celebrar" pero ha señalado que "la pregunta no es esa" sino qué país "se va a presentar en 2027 respecto a 2018" y si es "un mejor país o un peor país".

Además, Sánchez ha dicho que no deja de sorprenderle "la atalaya moral" desde la que Feijóo "se convierte en un torquemada de la vida" cuando, según ha recalcado, fue designado presidente del PP "para tapar la corrupción de la señora Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid, y está "sentándose en la sede de un edificio financiado en B".

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