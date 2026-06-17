El PP aprobará en el Senado una moción para pedir a Sánchez elecciones

Madrid, 17 jun (EFE).- El PP ha registrado este miércoles una moción en el Senado, que se aprobará presumiblemente al tener mayoría absoluta, para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones, después de que la Mesa del Congreso vetara el martes dos enmiendas de Junts y PP que pedían lo mismo.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió el martes no admitir las enmiendas presentadas por PP y Junts para que la cámara inste a Sánchez a un adelanto electoral al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

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Pese al escrito de reconsideración presentado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, el pleno del Congreso debatirá finalmente la moción este miércoles y será votada mañana, aunque sin las enmiendas que pedían el adelanto electoral.

Ante esto, el PP ha decidido aprovechar su superioridad en la Cámara Alta para registrar una moción similar y forzar a los grupos a que se posicionen.

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Sobre un posible acercamiento entre PP y Junts después de que ambos presentaran dos enmiendas similares, fuentes de Génova han afirmado que no les consta que haya habido contactos entre ambas formaciones durante las últimas horas.

Un su opinión, lo que sucedió ayer no es tanto un acercamiento entre ambos partidos sino una manifestación más del distanciamiento entre el Gobierno y sus socios.

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Constata, por ejemplo, que la aprobación de los presupuestos generales del Estado está cada vez más lejos ya que el Gobierno no cuenta con el sí de todos sus socios.

La estrategia del PP sigue siendo, insisten estas fuentes, apostar por el desgaste del Ejecutivo de Sánchez y no contemplar por el momento la moción de censura, para la que siguen sin contar con mayoría. EFE

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