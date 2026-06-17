El impacto de la guerra de Irán se desvanece del precio de venta de la gasolina en España

Madrid, 17 jun (EFE).- La gasolina se ha suministrado en las estaciones de servicio españolas este martes a 1,487 euros por litro, su precio más bajo desde el pasado 1 de marzo, lo que refleja que el impacto de la guerra de Irán se ha desvanecido influenciado por la rebaja fiscal a los carburantes.

El histórico de precios recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que el precio de venta del diésel de este martes era 1,573 euros, el más bajo desde el 4 de marzo, menos de una semana después del inicio de la guerra.

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La escalada bélica en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero y en este periodo de tiempo el precio de venta más elevado de la gasolina fue 1,796 euros el 21 de marzo, último día antes de que entrase en vigor la rebaja fiscal a los carburantes para aliviar el impacto de la guerra.

Por su parte, el precio máximo de venta del diésel también se alcanzó ese día, a 1,942 euros por litro.

Desde el 21 de marzo, el precio de la gasolina ha descendido un 20,8 % y el del diésel un 19 % hasta alcanzar niveles similares a los registrados días antes del inicio de la guerra.

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Respecto al día que comenzó la escalada bélica, el precio de la gasolina antes de impuestos ha aumentado un 30 % y el del gasóleo un 35 %, lo que pone de manifiesto la importancia de la rebaja fiscal a los carburantes en el regreso del precio de venta a los niveles previos a la guerra.

Esta rebaja incluye el IVA reducido al 10 % y la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, unas medidas vigentes, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

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Aun así, el descenso prolongado del precio de ambos combustibles en el último mes está motivado por las buenas perspectivas en relación a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

Este acuerdo, del que se desconocen los puntos y que debe ser formalizado este viernes en Ginebra, ha provocado que el barril de petróleo brent para entrega en agosto -que es el de referencia en Europa- haya caído a 80,13 dólares a las 16.00 horas, aunque este miércoles ha llegado a estar en 78 dólares.

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La gasolina más cara de España se suministró este martes en una estación de servicio de Baza (Granada) a 1,95 euros por litro y la más barata en una de Tudela (Navarra) a 1,249 euros.

Por operadores, Moeve suministró la gasolina más cara a 1,554 euros por litro, seguido de BP Oil a 1,548 y Repsol a 1,542.

En cuanto al diésel, el más caro se encontró este martes en Mahón (Islas Baleares) y Elda y Jávea (Alicante) a 1,999 euros por litro, mientras que el más barato se suministró también en Tudela a 1,316 euros por litro.

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En este municipio navarro también se encuentra la gasolinera que vendía el segundo diésel más barato y la que suministró la segunda gasolina menos costosa del país.

Moeve también suministró el gasóleo más caro a 1,641 euros, seguido de Repsol a 1,632 euros y BP Oil a 1,625.

Este miércoles se han publicado los datos del boletín petrolero que elabora cada semana la Unión Europea (UE), que recoge datos hasta el 15 de junio, y destacan que en los 27 países de la UE, el precio medio tanto de la gasolina como del gasóleo fue de 1,804 euros por litro.

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En la zona euro, sin embargo, el litro de gasolina se situó de media en 1,86 euros, y el de diésel en 1,848 euros. EFE